Tormenta inunda caminos y deja varados a automovilistas en Washington DC

Washington.- Una tormenta que avanzaba hoy con lentitud inundó caminos, dejó varados a conductores y penetró sótanos, incluyendo el de la Casa Blanca, en lo que se convirtió en una mañana caótica para el tránsito en la capital estadounidense.

El agua se filtró en la zona de trabajo de prensa en el sótano cerca del Ala Oeste de la Casa Blanca. Los empleados del gobierno se esforzaban por sacar el agua que se encharcó.

El meteorólogo Cody Ledbetter, del Servicio Nacional del Clima, dijo que la tormenta arrojó unas 6.3 pulgadas (16 cms) en el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington en un lapso de dos horas. “La tormenta no se estaba moviendo muy rápido”, dijo.

Los niveles de agua en Cameron Run, en Alexandria, Virginia, una zona propensa a inundaciones, subieron más de dos metros en 30 minutos después de las 09:00 horas, de acuerdo con el servicio meteorológico.



It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89

— Eamon Javers (@EamonJavers) 8 de julio de 2019