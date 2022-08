Texas descarta que el aborto de urgencia esté exento del veto para interrumpir el embarazo en el estado

Washington.- La justicia de Texas ha dictaminado que los abortos de emergencia no están por encima del veto a esa práctica en ese estado, lo que desautoriza el intento del presidente Joe Biden de que se salten la prohibición cuando sean necesarios.

Texas había demandado en julio al Departamento de Sanidad para evitar que los abortos que deban practicarse por razones médicas tengan prioridad sobre ese veto, una excepción que la Administración demócrata consideraba "razonable".

Pero el juez James Wesley Hendrix, según el fallo difundido por el diario The Dallas Morning News, estimó este martes que esa propuesta no explicaba cómo los médicos pueden evaluar el riesgo tanto para la madre como para el feto, y que en consecuencia no puede entrar en conflicto con las leyes estatales.

"Es una VICTORIA para las madres, los bebés y la industria sanitaria de Texas", dijo este miércoles en Twitter el fiscal general Ken Paxton, que presentó la denuncia con el objetivo de impedir que, en su opinión, la Administración Biden transformara cada sala de urgencias en una clínica abortiva.

BREAKING: Another win against Biden. I recently sued Biden to block his attempt to use HHS regs to transform every emergency room in the country into a walk-in abortion clinic. Last night, the court ruled in favor of Texas! A WIN for mothers, babies, & the TX healthcare industry.

— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) August 24, 2022