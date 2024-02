El presidente ruso, Vladimir Putin, hizo este jueves con comentarios sarcásticos sobre las declaraciones de su par estadounidense, Joe Biden califica a Vladimir Putin de "hijo de perra loco".

Putin, que aseguró que consideraba que la reelección de Biden sería mejor para Rusia que el retorno al poder de Donald Trump, comentó en una entrevista televisiva: "[Biden] evidentemente no puede decirme: Volodia, bien hecho, gracias [por el apoyo], me has ayudado mucho".

Putin recordó que hace poco le habían preguntado sobre quién es preferible para Rusia como futuro presidente de EU, y mencionó que su respuesta fue que trabajarían con cualquier mandatario, "pero creo que para nosotros, para Rusia, Biden es preferible".

En ese sentido, agregó que a juzgar por la respuesta del mandatario estadounidense, "tengo toda la razón porque esta es una respuesta apropiada del presidente a lo dicho por mi parte".

Abundó que comprenden lo que está pasando en Estados Unidos, desde el punto de vista político interno, "y esta reacción es absolutamente apropiada. Lo que significa que yo tenía razón".

Biden profirió sus insultos al líder ruso el miércoles en un acto público de recaudación de fondos en California.

"Tenemos un hijo de puta loco como ese tipo Putin, y otros, y siempre tenemos que preocuparnos por el conflicto nuclear, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima", dijo Biden en el evento en San Francisco, al que asistió un reducido grupo de periodistas.

En inglés, Biden utilizó las tres letras "SOB", abreviatura de "son of a bitch", insulto que puede traducirse al español como "hijo de perra".

La breve entrevista de un reportero al mandatario ruso fue replicada en X, antes Twitter, por la Embajada de Rusia en México, donde se señala que Vladímir Putin respondió a los insultos de Biden.

"Vergonzoso", insulto de Biden a Putin, considera el Kremlin

La explosión de lenguaje duro de Biden sigue a otras ocasiones en las que ha llamado "carnicero" y "criminal de guerra" al presidente ruso, que ordenó la invasión de Ucrania en 2022.

El portavoz del Kremlin calificó de "inmensa vergüenza" las declaraciones del miércoles.

"Es una inmensa vergüenza para (...) Estados Unidos. Si el presidente de este país utiliza este léxico, es inevitablemente vergonzoso", declaró el portavoz, Dmitri Peskov.

