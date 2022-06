Temperatura en tráiler donde viajaban migrantes pudo alcanzar los 51 grados centígrados: experta

La combinación de calor y humedad habría creado rápidamente condiciones peligrosas para la vida en el interior de un tráiler carente de aire acondicionado donde docenas de inmigrantes fueron hallados muertos en Texas, dijo una experta.

Aunque se desconoce el tiempo que las personas estuvieron dentro del tráiler, probablemente sólo se habría requerido una hora o menos para que las temperaturas ascendieran hasta 51 grados centígrados (125 Fahrenheit) o más, dijo Jennifer Vanos, profesora adjunta en clima y salud en la Universidad Estatal de Arizona que ha estudiado muertes de niños en vehículos.

La cifra de víctimas fatales aumentó este miércoles a 53, dos días después de que el camión de carga con remolque en el que viajaban 67 personas fuera encontrado abandonado en las afueras de San Antonio, el caso de contrabando de personas más letal en la frontera de Estados Unidos con México.

¿Por qué la situación se volvó tan peligrosa?

El tractocamión posiblemente ya estaba caliente —tal vez entre 40.5 y 43 grados centígrados— cuando la gente se subió debido a que los niveles de calor y humedad al aire libre ya eran altos, dijo Vanos.

Una vez dentro, sus cuerpos habrían generado incluso más calor y humedad, y como no había circulación de aire, su sudor no podía evaporarse para que se enfriaran sus cuerpos y se habrían deshidratado rápidamente. Los inmigrantes no llevaban agua.

“Todas esas cosas juntas van a causar una muerte por calor más rápida”, agregó.



Un vehículo dejado al sol puede tardar menos de una hora en calentarse hasta 51.6 grados centígrados desde una temperatura regulada por aire acondicionado, debido en parte a que las ventanas crean un efecto invernadero, señaló Vanos. Aunque la caja del camión de carga carecía de ventanas, la temperatura en el interior podría haber alcanzado con bastante rapidez entre 51.6 y 54.4 grados centígrados debido al número de personas y a que el tráiler habría continuado absorbiendo calor del sol, dijo.

Se desconoce cuándo y dónde los migrantes subieron al camión, pero investigadores de Seguridad Nacional creen que lo hicieron en Laredo o cerca de esa ciudad, en suelo estadounidense, aproximadamente a unas dos horas de San Antonio, dijo este miércoles el representante federal Henry Cuellar a The Associated Press. Se desconoce cuánto tiempo permaneció inmóvil el vehículo en San Antonio.

¿Cuánto tiempo podrían haber sobrevivido?

Eso depende de su estado de salud y otros factores, incluyendo la edad, las medicinas que tomaban y su ropa, dijo Vanos.

Se puede sufrir una insolación cuando la temperatura corporal rebasa 40 grados centígrados y los órganos pueden comenzar a fallar cuando la temperatura central del organismo alcanza una temperatura crítica alta de entre 41.6 y 42.2 grados centígrados, agregó Vanos. Sin embargo, puede presentarse una insuficiencia cardiovascular a una temperatura corporal más baja si alguien tiene algún padecimiento del corazón o cardiovascular.

Varias personas también podrían haber muerto por falla renal, en especial si tenían algún padecimiento en los riñones, debido a que la falta de agua produjo deshidratación, dijo.

Algunas de las más de 12 personas trasladadas a hospitales presentaban lesiones como daño cerebral y hemorragia interna, según Rubén Minutti, cónsul general de México en San Antonio. Varias fallecieron en el hospital. Vanos dijo que eso indica que su organismo no pudo regular su temperatura y los órganos ya estaban fallando.

