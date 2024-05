Renata Notni triunfa en Cannes con L'Oréal Paris

En el marco del festival, L'Oréal Paris entregará una vez más el prestigioso premio ‘Lights On Women's Worth’, que reconoce y celebra a las mujeres cineastas emergentes en la industria del cine, desde la dirección hasta la actuación y producción.

La actriz mexicana y portavoz de la firma, de 29 años de edad, no solo cautivó por su presencia, comparables con la de la actriz y empresaria Eva Longoria, y de la actriz y modelo Liya Kebede, quienes también estuvieron presentes en la red carpet de la premier de la película “Emilia Pérez”, como embajadoras de la marca —entre muchas celebridades más—, sino que también robó miradas gracias a su impecable estilismo y beauty look que, como contó desde la Costa Azul, donde hizo un espacio para hablar con VIP de EL UNIVERSAL, tiene mucho que ver con su rutina de skincare de la mano de los productos y recomendaciones de L’Oréal Paris.

Foto: cortesía

¿Cómo ha sido tu experiencia en el festival de Cannes con L’oréal Paris?

La verdad estoy muy contenta y disfrutando mucho el momento. Todos los latinos que estuvimos presentes en la premier de la película “Emilia Pérez”, estuvimos muy emocionados de darnos cuenta que la estamos rompiendo en el mundo, que cada día se abren más puertas para nosotros y que estamos dejando huella.

¿Qué nos podrías decir de tu experiencia compartiendo red carpet con actrices internacionales que también son portavoces de la marca?

Todo pasa tan rápido que a veces se vuelve complejo de asimilar una oportunidad así, pero cuando recapitulo me doy cuenta que compartir una red carpet con gente súper talentosa es algo único y maravilloso. No tengo más que agradecimiento por esta oportunidad, pero, además, lo he empezado a entender como un autorreconocimiento, porque a veces somos malos aplaudiendo nuestros logros. Ahora pienso que debo estar haciendo bien las cosas y me motiva mucho a seguirme preparando y creciendo.

Foto: cortesía

Estás en Cannes por segundo año con L’oréal Paris ¿cómo crees que ha evolucionado tu experiencia y participación con la marca y por supuesto en el festival de Cannes?

Es mi segundo año en Cannes y mi cuarto año como portavoz de L’Oréal Paris en México, pero más allá de que tengo una comunión de valores con la marca, en mí ha habido una evolución enorme.

He trabajado mucho en mi preparación, con proyectos que me han abierto la perspectiva y esa combinación ha hecho que esta vez me sienta mucho más segura ante una plataforma así de importante.

Para ti, ¿Cuál es la importancia del ‘Lights On Women’s Worth Award’ para las mujeres en dirección, actuación y producción dentro de la industria del cine?

Yo sé lo dura que puede ser esta industria y lo difícil que llega a ser que te den oportunidades, pero más que te reconozcan.

El hecho de que una marca con tanto renombre impulse nuevos talentos me parece muy afortunado y es un antes y un después para la carrera y la vida de gente talentosa. A muchos nos hubiera gustado que existieran este tipo de plataformas cuando empezábamos.

Eres un ícono para el empoderamiento de las mujeres en México, ¿Cómo ha impactado esto el rumbo de tu carrera?

El hecho de que ahora yo tenga cierto nivel de visibilidad lo veo como una responsabilidad social importante. Soy muy cuidadosa con que las campañas que hago realmente sean congruentes con mis principios. Quiero inspirar a otros sin presionar a nadie, por eso cuando publico algo en mis redes o cuando me pronuncio al respecto de algo, siempre lo hago desde el lado más positivo posible.

¿Cuál es el ejemplo que esperas dar a las próximas generaciones de mujeres con tu trabajo tanto en la actuación como en tu colaboración con L’oréal Paris?

Me encantaría que la gente se una a la misión de esparcir un mensaje de valor propio, empoderamiento, hermandad y amor. Que no pierdan de vista que cultivar el amor propio es importantísimo.

Muchas veces nos enfocamos en cómo nos relacionamos con los demás, pero no cuidamos nuestro interior. Cuídense, valórense y ámense siempre.

Foto: cortesía

Por último, cuéntanos de tu beauty look para la red carpet ¿Qué productos utilizaste y en qué te inspiraste?

Fue un vuelo de casi 18 horas para llegar acá y eso impacta a la piel, entonces una buena rutina de skincare es un salvavidas. Mi línea favorita en este momento es Glycolic Bright, con productos enfocados en reducir manchas. Está formulado con ácido glicólico y niacinamida, dos de los ingredientes más eficaces para reducir las manchas hasta en un 77%. Validado por dermatólogos, es eficaz en todo tipo de manchas: del sol, por la edad o imperfecciones. Me gusta porque da un efecto a la piel de mucha hidratación y brillo.

También me encantan los productos de maquillaje, la máscara de pestañas Panorama la amo porque es a prueba de agua, dura muchísimo tiempo y deja las pestañas increíbles.

También me encantó descubrir LUMI Glotion, un producto que se va a lanzar en México y que hidrata y da luminosidad a la piel al instante para un resplandor natural y fresco.

Para que un maquillaje se vea bonito tienes que tener la piel bien. Siempre sugiero cuidarnos mucho del sol porque ahora está más intenso que nunca, para eso me gusta UV Defender.