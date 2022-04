Suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos “no es la solución”: Juan Ramón de la Fuente

México se abstuvo hoy en la votación de una resolución para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos que finalmente resultó aprobada.

Durante su intervención, previa a la votación por la que Rusia quedó suspendida por 93 votos a favor, 58 abstenciones -incluyendo la de México- y 25 votos en contra, Juan Ramón de la Fuente, embajador mexicano ante la ONU, dijo que “México ha sido claro y contundente al condenar la invasión de Rusia sobre Ucrania por ser violatoria del Derecho Internacional” y de la Carta de Naciones Unidas, y en condenar “los ataques a la población civil e infraestructura”.

México, añadió, ha impulsado “todo aquello que facilite el acceso a la asistencia humanitaria y se une a las voces que piden cese el fuego”.

Ante la probabilidad de violaciones graves al derecho internacional de los derechos humanos, y del derecho internacional humanitario, De la Fuente dijo que “México ha respaldado sin ambajes el llamado del secretario general de la ONU a que se realicen investigaciones imparciales que permitan identificar responsables y una eficaz rendición de cuentas”.

Recordó que su país apoyó la formación de una comisión independiente para investigar posibles violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario derivadas de la agresión de Rusia en Ucrania.

México, dijo, “sigue con atención la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes internacionales cometidos en Ucrania”.

Los procesos judiciales están en curso, explicó, “pero no han calificado jurídicamente las situaciones que tienen bajo examen”. Por tanto, llamó a “ser consistentes” y apoyar esas pesquisas “hasta sus últimas consecuencias”.

“La permanencia o no de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, no constituye un factor que la exima o le imponga obligaciones bajo el derecho internacional. El punto central es llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, no suspender a un Estado de su pertenencia a un órgano subsidiario de esta Asamblea ante el cual todos los Estados miembros debemos rendir cuentas bajo las mismas reglas y conforme a los mismos criterios”.

México, aseveró, “está a favor de que la rendición de cuentas se practique regularmente en todo el sistema de Naciones Unidas. Necesitamos más transparencia, pero para ello necesitamos también más cooperación, diálogo y mejores prácticas”.

Bajo el punto de vista de México, “las estructuras multilaterales se fortalecen mediante la inclusión, no a través de la exclusión. Excluir, suspender, no es la solución”.

El multilateralismo, advirtió, se fortalece a través de una “vocación incluyente”.

México, acotó, “ha fijado su posición de manera explícita en torno a la agresión de Rusia sobre Ucrania a través de sus intervenciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en la Asamblea General, así como en los votos registrados en ambos órganos desde el inicio del conflicto”.

Por tanto, anunció que México “se abstendrá de apoyar el proyecto de resolución que suspende a Rusia de sus derechos como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

El país, concluyó, “tiene la convicción de que aun en medio de la guerra deben mantenerse canales de diálogo con Rusia, no sólo para que cooperen con los mecanismos del sistema de protección de los derechos humanos, sino para hallar en el diálogo la solución diplomática que restaure la paz en Ucrania”.

agv