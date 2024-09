Washington.— Ryan Wesley Routh, acusado ayer de varios cargos relacionados con un posible atentado contra el expresidente Donald Trump, el segundo sobre el candidato en dos meses, votó por el republicano en 2016, pero estaba “decepcionado” de su mandato.

El sospechoso, de 58 años, fue arrestado el domingo en West Palm Beach, Florida, después de que se aproximara al campo de golf en el que estaba jugando el exmandatario armado con un rifle AK-47.

Tras ser detectado por el Servicio Secreto, que le disparó, el hombre logró huir en un vehículo, aunque fue detenido después en una carretera cercana.

Las autoridades del condado de Martin, Florida, dieron a conocer un video del momento en que detuvieron a Routh.

En el video, de apenas 30 segundos, se ve cómo Routh, con una sudadera rosa, levanta los brazos y camina hacia la policía, que de inmediato lo detiene. El arresto se produjo 45 minutos después de que el Servicio Secreto detectara a Routh escondido en los arbustos del campo de golf. “No disparó ni efectuó ningún disparo contra nuestro agente”, dijo a periodistas el director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe

Routh fue acusado ayer en una corte de Florida de dos cargos federales por poseer un arma de fuego, pese a ser un criminal convicto, y poseer varias armas con los números de serie borrados. Las autoridades dijeron que no descartan añadir otros cargos. En X, Routh dijo en 2020 que había votado por Trump en la elección de 2016 pero que su mandato le había decepcionado. Routh votó por los demócratas en las elecciones primarias de 2024 en Carolina del Norte, donde nació, y votó en persona, según datos de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte citados por CBS. En sus redes también se ha mostrado a favor de Ucrania en la guerra contra Rusia. Incluso viajó a ese país en 2022 para enrolarse y ayudar al ejército de Kiev pero, según explicó en sus redes, su edad no le permitió cumplir los requisitos. No obstante, animó a estadounidenses a unirse al ejército de Ucrania.