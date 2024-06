Tel Aviv.- El primer ministro de Israel calificó un alto el fuego permanente en Gaza como "imposible” hasta que se cumplan las condiciones de larga data para poner fin a la guerra, lo que pareció socavar una propuesta que había anunciado el presidente estadounidense Joe Biden.

La declaración de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu se produjo un día después de que Biden describiera el plan, y cuando las familias de los rehenes israelíes retenidos por Hamas pidieron a todas las partes que aceptaran inmediatamente la propuesta.

"Las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado: la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas, la liberación de todos los rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel", decía la declaración. "Según la propuesta, Israel seguirá insistiendo en que se cumplan estas condiciones antes de que se establezca un alto el fuego permanente".

Biden afirmó el viernes que el grupo militante “ya no es capaz” de llevar a cabo un ataque a gran escala contra Israel como el de octubre que inició la guerra. Instó a Israel y Hamas a llegar a un acuerdo para liberar a unos 100 rehenes restantes, junto con los cuerpos de unos 30 más, para un alto el fuego prolongado.

Las conversaciones de alto el fuego se detuvieron el mes pasado después de que Estados Unidos y otros mediadores presionaran para asegurar un acuerdo con la esperanza de evitar una invasión israelí a gran escala de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Israel dice que la operación de Rafah es clave para desarraigar a los combatientes de Hamas responsables del ataque del 7 de octubre.

Israel confirmó el viernes que sus tropas estaban operando en partes centrales de la ciudad. El ataque terrestre ha llevado a alrededor de 1 millón de palestinos a abandonar Rafah y ha provocado confusión en las operaciones humanitarias. El Programa Mundial de Alimentos ha calificado las condiciones de vida de “horribles y apocalípticas” a medida que crece el hambre.









Las familias de los rehenes dijeron que el tiempo se estaba acabando

"Esta podría ser la última oportunidad de salvar vidas", dijo Gili Roman a The Associated Press. Su hermana, Yarden Roman-Gat, fue liberada durante un alto el fuego de una semana en noviembre, pero su cuñada Carmel sigue detenida. “Nuestro liderazgo no debe decepcionarnos. Pero sobre todo, todos los ojos deberían estar puestos en Hamas”, dijo Roman.

Las familias describieron una reunión agresiva el jueves con el asesor de seguridad nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, quien les dijo que el gobierno no estaba listo para firmar un acuerdo para traer a todos los rehenes a casa y que no había un plan B.

Hanegbi dijo esta semana que espera que la guerra continúe otros siete meses para destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas y del grupo militante más pequeño Yihad Islámica.

Netanyahu ha prometido una “victoria total” que sacaría a Hamas del poder, desmantelaría su estructura militar y devolvería a los rehenes. El sábado, su gobierno dijo que sus condiciones para poner fin a la guerra no habían cambiado.

Muchas familias de los rehenes acusan al gobierno de falta de voluntad para lograr un acuerdo.

"Sabemos que el gobierno de Israel ha hecho muchísimo para retrasar el logro de un acuerdo, y eso ha costado la vida a muchas personas que sobrevivieron en cautiverio durante semanas y semanas y meses y meses", dijo Sharone Lifschitz. Su madre, Yocheved, fue liberada en noviembre, pero su padre, Oded, sigue detenido.

Las fases de un posible acuerdo

La primera fase del acuerdo anunciado por Biden duraría seis semanas e incluiría un “alto el fuego total y completo”, una retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas densamente pobladas de Gaza y la liberación de varios rehenes, incluidas mujeres. personas mayores y heridos, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos.

La segunda fase incluiría la liberación de todos los rehenes vivos restantes, incluidos los soldados varones, y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. La tercera fase exige el inicio de una importante reconstrucción de Gaza, que enfrenta décadas de reconstrucción tras la devastación de la guerra.

Biden reconoció que mantener la propuesta en marcha sería difícil, con una serie de “detalles que negociar” para pasar de la primera fase a la segunda. Biden dijo que si Hamas no cumple su compromiso bajo el acuerdo, Israel puede reanudar las operaciones militares.

Hamas dijo el viernes que veía la propuesta "positivamente" y pidió a Israel que declarara un compromiso explícito con un acuerdo que incluya un alto el fuego permanente, una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza, un intercambio de prisioneros y otras condiciones.

Lee también Netanyahu se muestra "decepcionado" de que Biden no quiera reprender a la CPI

Esperanza

En Deir al-Balah, donde muchos palestinos han huido tras el ataque terrestre de Israel a Rafah, había alguna esperanza.

“Esta propuesta llegó tarde, pero más vale tarde que nunca”, afirmó Akram Abu Al-Hasan. “Por lo tanto, esperamos que Dios, la administración estadounidense y la comunidad europea en general sigan presionando a Israel para que establezca un alto el fuego”.

La principal diferencia con las propuestas anteriores es la disposición a detener la guerra por un periodo indefinido, según los analistas. Esto deja a Israel la opción de renovar la guerra y disminuir la capacidad de Hamas para gobernar, pero con el tiempo, dijo Michael Milshtein, director del Foro de Estudios Palestinos en el Centro Dayan de la Universidad de Tel Aviv.

“Fue un muy buen discurso... parece que Biden está tratando de imponerlo al gobierno israelí. Claramente estaba hablando directamente al pueblo israelí”, dijo Gershon Baskin, director para Medio Oriente de la Organización de Comunidades Internacionales.

También el sábado, el periódico estatal egipcio Al-Qahera News dijo que funcionarios de Egipto, Estados Unidos e Israel se reunirían en El Cairo durante el fin de semana para conversar sobre el cruce de Rafah, que ha estado cerrado desde que Israel tomó el lado palestino en mayo.

El cruce es una vía principal para que la ayuda entre a Gaza. Egipto se ha negado a abrir su bando, temiendo que el control israelí siga siendo permanente. Egipto quiere que los palestinos vuelvan a estar al mando. La Casa Blanca ha estado presionando a Egipto para que reanude el flujo de camiones.

El ataque de Hamas el 7 de octubre mató a unasmil .200 personas, en su mayoría civiles, y secuestró a unas 250. Más de 36 mil 370 palestinos han muerto en Gaza por la campaña de bombardeos y ofensivas de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza. Su recuento no diferencia entre civiles y combatientes.