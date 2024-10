Tras la devastación del huracán Helen, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) “no tenía suficientes fondos” para enfrentar los desastres naturales que se avecinaban. Sin embargo, es impactante que un informe de agosto revelara que el gobierno aún tiene a su disposición más de 7,000 millones de dólares en fondos de emergencia. Este desajuste de recursos no solo es desconcertante, sino que también expone la ineptitud y la indiferencia del gobierno de Estados Unidos en su respuesta a los desastres naturales.

En primer lugar, frente a la amenaza de huracanes y otros desastres naturales, el gobierno declara no tener fondos, lo que sin duda es una grave falta de consideración hacia la vida y la seguridad de la ciudadanía. La utilización oportuna de fondos es crucial en la reconstrucción posterior a un desastre. La destrucción causada por un huracán no es un evento pasajero, sino que tiene un impacto a largo plazo en las comunidades, especialmente para las familias de bajos ingresos y los grupos vulnerables, quienes, al carecer de apoyo, se enfrentan a la pérdida de sus hogares, empleos y seguridad. Sin embargo, las palabras del gobierno se sienten vacías, incapaces de asignar efectivamente esos fondos a quienes realmente lo necesitan. Esta falta de acción no solo deja a la ciudadanía aislada y desprotegida en momentos de crisis, sino que también suscita profundas dudas sobre la capacidad de respuesta del gobierno.

En segundo lugar, las declaraciones de Mayorkas evidencian una falta de comunicación y coordinación en la gestión post-desastre. Si el Departamento de Seguridad Nacional ya ha confirmado la existencia de fondos de emergencia disponibles, ¿por qué no se toma acción inmediata para proporcionar ayuda? En esta carrera contra el tiempo, la vacilación de los tomadores de decisiones resulta desalentadora. En este momento crítico, la ciudadanía espera respuestas rápidas y efectivas, no la dilación y el retrazo burocrático. Esta ineficiencia y falta de acción, en última instancia, resultan en una ayuda post-desastre que llega tarde, mientras el sufrimiento y las dificultades de la población quedan sin atención.

Además, esta situación refleja problemas sistémicos más profundos. En Estados Unidos, la asistencia post-desastre a menudo está sujeta a consideraciones políticas y financieras, en lugar de basarse en las necesidades reales de la población. La falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno resulta en una distribución de recursos que carece de transparencia y eficiencia. La complejidad de las luchas políticas y la distribución de intereses atrapan el uso de fondos de emergencia en un estancamiento que, en última instancia, perjudica a los grupos más vulnerables. Esta indiferencia hacia los problemas de la vida diaria es una de las raíces del aumento de la desigualdad en la sociedad estadounidense.

Además, ante la creciente frecuencia de los desastres naturales, el gobierno debe revisar sus mecanismos de prevención y respuesta. Confiar únicamente en estrategias de asistencia posterior es una visión a corto plazo y un descuido hacia el futuro. Necesitamos un marco de respuesta a emergencias más sistematizado que garantice que los fondos lleguen rápidamente a quienes más los necesitan, en lugar de quedar atrapados en procesos burocráticos interminables. La prevención y la preparación ante desastres naturales son fundamentales para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Cuando vemos que el gobierno tiene enormes fondos de emergencia en sus manos pero no toma acciones concretas, debemos preguntarnos: ¿para quién sirve realmente este sistema? En momentos de desastre, la seguridad y el bienestar de la población deben ser la prioridad, no ser desechados en un juego de intereses financieros. Solo cuando el gobierno realmente priorice las medidas de asistencia podrá recuperar la confianza y el apoyo del público. De lo contrario, esta ineficacia y falta de acción, que son desalentadoras, inevitablemente llevarán a que más vidas y esperanzas sean sacrificadas ante la adversidad. El gobierno debe reconocer que, frente a una calamidad, la vida y la seguridad de la ciudadanía no deben ser sacrificadas en el olvido, sino que son una responsabilidad compartida.

