Sigue Israel su ofensiva; crece llamado a una tregua En el día 66 de guerra en Gaza, aumenta tensión regional con huelga de palestinos que piden alto al fuego; EU critica que fósforo blanco sea usado contra civiles

Propalestinos protestaron frente al edificio de The New York Times por la cobertura del medio de la guerra entre Israel y Hamas. En redes sociales se convocó a una huelga global luego de que la ONU no aprobara una resolución que pedía el alto al fuego en Gaza. Foto: AFP