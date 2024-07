“Si gana la oposición en mi país, yo creo que me regresaría, pero si vuelve a ganar Maduro para nada (...) si él gana, muchos más venezolanos saldrían del país”, externó Érick, venezolano que habita en el campamento migrante de la Plaza de la Soledad en la Ciudad de México.

Es uno de los cientos de migrantes de origen venezolano que viven en las tiendas de campaña establecidas en las inmediaciones de la Parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad en la alcaldía Venustiano Carranza, que ya han establecido una comunidad estrecha. Érick dijo que muchos venezolanos que residen en la Ciudad de México han puesto sus esperanzas en el candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

“Yo creo que sí hay una oportunidad de un cambio, pero [Nicolás] Maduro ha amenazado de que si no gana por las buenas, gana por las malas (...) si logra ganar Edmundo González, muchos nos regresaríamos para Venezuela, pero en el caso de que vuelva a ganar Maduro, nadie se regresa”. Actualmente, Érick y sus compatriotas viven en tiendas de campaña en este y otros campamentos de la ciudad, compartiendo techo con migrantes de otras nacionalidades latinoamericanas como haitianos, colombianos, hondureños e incluso personas de África como angoleños o nigerianos. Dentro de estos campamentos, los indocumentados han logrado establecer una pequeña sociedad con viviendas, negocios, cocinas comunitarias, lugares de esparcimiento e incluso locales de tatuajes, puestos de belleza y peinados, barberías y zonas delimitadas para el consumo de cannabis.

En la Plaza de la Soledad, en el centro de la capital, los migrantes han impuesto normas de convivencia, protocolos en caso de emergencias y personas encargadas de la seguridad de sus habitantes, siendo el principal líder de la comunidad Héctor Javier, venezolano.

Javier explicó que, a pesar de las difíciles circunstancias en las que se encuentran sus compatriotas, prácticamente ninguno tiene la menor intención de regresar a su país si las condiciones no mejoran e incluso afirmó que ha considerado la posibilidad de quedarse a vivir en México debido a las dificultades que representa llegar a EU. “Yo he pensado quedarme en México porque, en los nueve meses que llevo en la ciudad, muchos compañeros que han pasado nos dicen que en Estados Unidos está difícil la situación, no se consigue mucho trabajo y hay gente que ha pensado regresar a México, pero no a Venezuela; la economía aquí está muy bien, nada que ver con mi país”, declara.

Héctor, quien se encarga principalmente del cuidado y protección de los más de 300 niños que viven en la comunidad, expresó que para la mayoría son los pequeños los más importantes y su principal objetivo al salir de sus países es llevarlos a buscar un mejor futuro. “Dios quiera y ahora con las elecciones, se mejore todo para ver si me regreso a mi país, que yo ya llevo nueve años migrando, duré cinco años en Ecuador, seis meses en Colombia y nueve meses aquí en México. Tengo nueve años sin ver a mi abuela, sin ver a mis tíos y sin una casa estable, pero todo es por darle un mejor futuro a mis hijos”, subrayó.

Externó que dentro de sus compatriotas existe una fuerte esperanza de cambio político en Venezuela, aunque ve difícil el panorama por la violencia que podría desatar Maduro si pierde. “Dios quiera y mi país sea mejor para ver si regreso. No sé cómo se va a poner el gobierno si no gana Maduro, él tiene una dictadura en el país y no sabe mandar, todo es para él y para el gobierno y nada para la gente. Aquí hay abogados, profesionistas con carrera que viven de lavar trastes. Buenas profesiones que de nada les sirven”.

