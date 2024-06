El presidente Joe Biden trabajó con ahínco el viernes para calmar las ansiedades demócratas por su inestable desempeño en el debate contra el expresidente Donald Trump, mientras los miembros electos de su partido cerraron filas a su alrededor en un esfuerzo por acabar con los rumores de reemplazarlo en la fórmula. Sin embargo, medios como Time, The New York Times y The Wall Street Journal mencionaron la posibilidad de que haya otro candidato.

Estas son algunas opciones:

Kamala Harris

La actual vicepresidenta ha sido ampliamente criticada por no haber forjado su propio papel en la administración Biden y tiene bajos índices de aprobación en las encuestas, lo que sugiere que tendría dificultades para enfrentarse a Donald Trump en medio de una campaña electoral. La mujer de 59 años respaldó a Biden después del debate, pero puede ser la más fácil para el partido de instalarla como reemplazo. Además, si Biden decidiera renunciar ahora, Harris se convertiría automáticamente en presidenta, recuerda The Guardian.

Gavin Newsom

El gobernador de California tuvo un debate en horario estelar con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el año anterior, que podría ser un enfrentamiento presidencial en el futuro, y se ha esforzado por apoyar a los demócratas en elecciones fuera de su estado natal.

No obstante, ha dicho que apoya a Biden. Newsom consideró que este tipo de "conversaciones" "no son buenas" para la democracia.

J. B. Pritzker

El gobernador de Illinois "sería uno de los elegidos más ricos posibles. Puede hacer valer sus credenciales de haber codificado el derecho al aborto en Illinois y declararlo un “estado santuario” para las mujeres que buscan abortar. También ha sido firme en el control de armas y en la legalización de la marihuana recreativa", menciona el medio británico.

Gretchen Whitmer

La gobernadora de Michigan ha estado a favor de leyes de armas más estrictas, derogar las prohibiciones al aborto y respaldar la educación preescolar universal.

Dean Phillips

Compitió durante las primarias demócratas a principios de este año y obtuvo algunos partidarios pero no logró atraer al partido en general y no ganó ninguna contienda.

Un proceso técnico

Si Biden decidiera tirar la toalla, el proceso para sustituirlo sería un poco técnico.

El presidente ya ha sido designado candidato presidencial demócrata en una serie de primarias celebradas entre enero y junio.

Por tanto en teoría debería ser entronizado en la convención del partido en Chicago.

Si Joe Biden abandonara la carrera antes de esta convención, prevista a mediados de agosto, la última palabra correspondería a los delegados del partido, 3.900 personas con perfiles muy variados. La opinión pública desconoce a la mayoría de ellas.

Sería entonces una "convención en la que todo está permitido", ya que cada bando trataría de impulsar a su candidato, predice Elaine Kamarck, investigadora del Brookings Institute, en una nota reciente.

Un escenario más o menos similar se produjo para los demócratas el 31 de marzo de 1968, cuando el presidente Lyndon B. Johnson anunció públicamente que no se presentaría a un segundo mandato, en plena guerra de Vietnam.

¿Y si Joe Biden abandonara entre la convención y las elecciones? El "comité nacional" del partido celebraría una sesión extraordinaria para nombrar al candidato.

