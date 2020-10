"Si pierdo la elección, es posible que tenga que abandonar el país", bromea Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó durante un mitin el viernes y dijo: "Tendría que salir del país" si pierde las próximas elecciones presidenciales, el 3 de noviembre, contra el candidato demócrata Joe Biden.

“Daré optimismo, oportunidades y esperanza, y eso es lo que estamos haciendo, y es por eso que tenemos este tipo de espíritu, y odio decirlo porque no quiero insultar a Georgia, pero es así sobre nuestro país ”, dijo Trump a una multitud que lo vitoreaba en un evento de campaña en Macon, Georgia, el viernes, burlándose más tarde del distanciamiento social y de la cobertura facial en los eventos de campaña de Biden.

Trump agregó: “No debería bromear porque ¿sabes qué? Correr contra el peor candidato en la historia de la política presidencial me presiona. ¿Te imaginas si pierdo? Toda mi vida, ¿qué voy a hacer? Voy a decir 'Perdí ante el peor candidato de la historia de la política'. No me voy a sentir tan bien".

El grupo republicano anti-Trump The Lincoln Project respondió en Twitter al mandatario: "¿Lo prometes?". La campaña de Biden incluyó los comentarios del presidente en su propio video en las redes sociales y dijo: "Yo soy Joe Biden y apruebo este mensaje".



Trump continúa este sábado su campaña a un ritmo frenético para conseguir un segundo mandato, recorriendo el país para movilizar a sus tropas y lograr alcanzar a su oponente demócrata Joe Biden, 17 días antes de las elecciones.

El multimillonario de 74 años viaja por la tarde hacia el norte del país para visitar Michigan y Wisconsin, dos estados tradicionalmente demócratas que ganó en 2016, antes de dirigirse a Las Vegas, Nevada, para una gira en el oeste desde el domingo.

Con encuestas que no le favorecen, una pandemia de coronavirus que ha superado los 8 millones de casos en Estados Unidos, y las dudas que surgen en su propio partido, el inquilino de la Casa Blanca está "dándolo todo" para recuperar terreno, dijo el sábado su portavoz, Kayleigh McEnany.

"La estrategia del presidente Trump es trabajar por el voto del pueblo estadounidense. Por eso estará en dos estados hoy (sábado), tendrá dos mítines mañana (domingo) y dos más en Arizona el lunes", explicó McEnany a la cadena Fox News.

Al igual que en 2016, Trump hace una intensa campaña en el terreno con varios viajes al día. El viernes estuvo en Georgia y Florida, dos estados del sureste que difícilmente puede permitirse perder si quiere ganar contra Biden el 3 de noviembre.

Para movilizar a sus seguidores, el mandatario anunció, a pesar de las encuestas, "una ola roja de magnitud nunca antes vista", haciendo referencia al color que distingue a los republicanos.

"Infligiremos una derrota contundente a Joe", dijo ante una eufórica multitud en Florida.

En marcado contraste, la campaña de Biden, de 77 años, no tenía nada previsto para este sábado en su programa oficial. El candidato demócrata se quedó en la costa este, en su bastión de Wilmingon, Delaware, antes de partir el domingo a Carolina del Norte, otro estado clave.

El viernes, el ex vicepresidente visitó Michigan, que busca atraer hacia el campo demócrata.

"Todo lo que el presidente Trump tiene para ofrecer al pueblo de Michigan son mentiras y distracciones. Ningún plan para controlar el virus, ninguna estrategia para sacar a nuestra economía de esta recesión, y ninguna visión para unificar nuestro país", aseguró Biden, horas antes de la visita de su rival al estado.

El político veterano lidera por nueve puntos porcentuales el promedio nacional de encuestas. Más importante aún, aunque por un margen más estrecho, puntea en los estados clave, que pueden decidirse por uno u otro partido en cada elección.

agv