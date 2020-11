“Seré un presidente para todos los estadounidense”: Joe Biden

Luego que medios de comunicación proyectaron como vencedor al demócrata Joe Biden en las elecciones para presidente de Estados Unidos.

Biden se pronunció en redes sociales al señalar que se siente honrado al haber sido elegido como nuevo presidente de Estados Unidos.

“El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no”, dijo.

Finalmente dijo que mantendrá la fe que se depositó en él.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020