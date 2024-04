San José.— Para medir el tiempo que cumplió a hoy como presidenta de Perú, la abogada Dina Boluarte logró disponer de 16 relojes, al menos tres de alta gama y marca Rolex, que nunca consignó en su declaración patrimonial como jefa de Estado. Con los 16 pudo llevar un conteo preciso de su atribulado mandato: un año, dos meses y 25 días o 69 semanas o la equivalencia de 451 días, 10 mil 824 horas, 649 mil 440 minutos o 38 millones 966 mil 400 segundos.

Pero la gobernante quedó atrapada desde marzo anterior en una lucha contra el tiempo para tratar de llegar al 28 de julio de 2026 y entregar la Presidencia a la persona que los peruanos deberán elegir ese año en las urnas como su sucesora.

¿Se le acabó el tiempo a Boluarte o conseguirá afianzar una frágil alianza parlamentaria y evitará ser destituida por el Congreso de Perú por incapacidad moral permanente por un escándalo de presunta corrupción por supuesto enriquecimiento ilícito con relojes y joyas de procedencia dudosa? Citada a comparecer el próximo viernes en la Fiscalía para que pruebe la procedencia de los relojes y otras joyas, Boluarte defendió su honestidad, alegó que todos sus bienes los compró con el fruto de su trabajo desde que cumplió 18 años —tiene 61— y ratificó la legalidad de sus actos.

“He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano”, argumentó el 15 de marzo, y luego acusó ser víctima de persecución política. El gabinete de Boluarte registró anteayer seis renuncias.

Perú sufrió en las últimas tres semanas una sacudida por sospechas del origen de los relojes frente al salario de Boluarte y el riesgo de que en el fondo haya un pago de sobornos para comprar privilegios y favores, en un país de añeja inestabilidad política: seis presidentes, incluida la actual, desde julio de 2016.

“No va a haber destitución” de Boluarte, anticipó el politólogo peruano Fernando Tuesta, profesor de Ciencia Política de la (no estatal) Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP), al referirse al pedido planteado anteayer por parlamentarios opositores y que será votado hoy por el Congreso con la propuesta de destituirla por el lío con los relojes. “No hay votos suficientes para que se concrete”, dijo Tuesta a EL UNIVERSAL, al explicar que se necesitarán los votos de 87 de los 130 congresistas para ser aprobada.

“La coalición mayoritaria que apoya al gobierno, una mayoría de una izquierda tradicional, conservadora, [aliada] con la extrema derecha y otros partidos, va a votar en contra”, pronosticó, al aclarar que un grupo de ese bloque anunció que votará a favor.

Siendo vicepresidenta, Boluarte se convirtió en la primera presidenta en la historia de Perú al asumir el 7 de diciembre de 2022 en medio de la crisis política que estalló ese día cuando el entonces presidente, Pedro Castillo, fue destituido por el Congreso luego de que, sin éxito, intentó ejecutar un golpe de Estado, disolver el Poder Legislativo, cerrar instancias judiciales y otras instituciones e instalar un régimen de excepción para gobernar por decretos. Castillo quedó preso y sometido a proceso judicial por presunta corrupción.

Boluarte asumió como vicepresidenta al ganar con Castillo los comicios de 2021 como candidata del partido marxista-leninista Perú Libre y con el que rompió en enero de 2022 y ya de presidenta osciló de centroderecha a derecha. Castillo también se meció del marxismo-leninismo a la derecha como presidente desde el 28 de julio de 2021.

La Fiscalía de Perú abrió el 18 de marzo pasado una indagatoria preliminar sobre Boluarte por tener tres relojes Rolex con valor de unos 32 mil dólares que nunca registró en una declaración ante la Contraloría General de Perú. Con datos de la Fiscalía, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Lima determinó que Boluarte omitió reportar esos relojes en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas del periodo de 2021 a 2023.

La Fiscalía estableció que la mandataria habría cometido los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración de bienes. Al amanecer del 30 de marzo, la Fiscalía allanó la casa de Boluarte y el despacho de la presidenta en Palacio de Gobierno y halló un documento sobre un reloj, adquirido en julio de 2023, y otras joyas y evidencias. Al preguntársele si, en el drama con los relojes, Boluarte está comprando tiempo, el analista político, columnista y periodista peruano César Campos respondió a este diario que “es una buena metáfora” y que “sin ningún horizonte, ella sobrevive y quienes quieren sobrevivir al lado de ella, como ocurre con parte del Congreso, le siguen el juego”.

“Boluarte hace todo lo posible por sobrevivir con unos acuerdos bastante subalternos [inferiores] que tiene con sectores del Congreso, que es lo que permite poder seguir adelante con la ficción de gobernar. No ejerce gobierno. Es una administración errática, cambiante. No se ve el trabajo conjunto”, subrayó.

“Ella lo único que hace es materializar estos acuerdos subalternos con ciertas bancadas [legislativas] que le garantizarán que hoy recibirá un voto de confianza del Congreso al nuevo gabinete y esquivará un intento de destitución promovido por algunos sectores del Congreso”, relató.