Congresistas de cinco bancadas presentaron una nueva moción de vacancia contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien es investigada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por el caso de los relojes Rolex.

El documento señala que una investigación del micronoticiero La Encerrona, en el que se revisó más de 10 mil fotografías oficiales de Boluarte Zegarra, reveló un lote de 14 relojes, muchos de ellos de alta gama, que usa la mandataria.

Esta sería la tercera moción de vacancia que se presenta contra la presidenta. Las dos anteriores fueron rechazadas por el Congreso.

Según el periodista Ernesto Cabral, se habrían podido advertir un total de 14 relojes usados por Dina Boluarte, entre ellos, “un Rolex de miles de soles”, cuyo costo no se condice con el salario actual que percibe.

Recordó que la jefa de Estado no supo explicar por qué dichos artículos no figuran en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sin embargo, aceptó usar relojes Rolex y que eso era “producto de su esfuerzo y su trabajo”, además que no son de tiempos recientes.

Lee también: Rolexgate: ¿Cuánto cuestan los lujosos relojes por los que Dina Boluarte está en la mira de la justicia?

"Hasta la fecha, doña Dina Boluarte, directamente, ni el Gobierno han aclarado el origen de hasta tres relojes Rolex que la prensa ha podido captar en el brazo de la mandataria en distintas actividades oficiales”, señala la moción de vacancia, según la cual, la jefa de Estado “habría faltado a la verdad en muchas ocasiones”.

La moción está firmada por congresistas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Acción Popular, Cambio Democrático - Juntos por el Perú y algunos de los no agrupados. Tiene en total el respaldo de 25 legisladores.

La mandataria afronta una investigación preliminar por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos. El viernes pasado, el Ministerio Público y la Policía allanaron la vivienda de la presidenta Dina Boluarte ubicada en la calle Los Halcones, en Surquillo. Está prevista una comparecencia de Boluarte el viernes 5 de abril.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp