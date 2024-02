Moscú.- El equipo de colaboradores del opositor ruso Alexei Navalny, fallecido el viernes en prisión, afirmó este lunes que los investigadores llevarán a cabo un examen "pericial" de su cuerpo durante al menos 14 días.

"Los investigadores dijeron a los abogados y a la madre de Alexei que no van a entregar el cuerpo y que en los próximos 14 días realizarán análisis químicos, un examen", declaró este lunes la portavoz del opositor, Kira Yarmish, por YouTube.

"Durante al menos dos semanas, harán algún tipo de inspección", dijo.

"Voy a decirlo una vez más: el cuerpo de Navalni está siendo ocultado para esconder las huellas del asesinato. Este 'análisis clínico' de catorce días es una burda mentira y una burla", señaló la portavoz, en un comunicado divulgado en la red X.

La madre de Navalni, Liudmila, viajó el sábado hasta la colonia penitenciaria del Ártico, donde estaba preso su hijo, pero no le han dejado acceder a la morgue donde, según le dijeron, se encuentra el cadáver del opositor.

Viuda de Navalny afirma que Putin mató a su esposo

La viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, acusó directamente al régimen de asesinar a su esposo y de no entregar el cuerpo deliberadamente para "borrar las huellas" del crimen.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró en su rueda de prensa telefónica diaria que "la investigación aún está en marcha, se llevan a cabo todas las acciones necesarias al respecto".

"Pero por el momento los resultados de esta investigación no se han hecho públicos", dijo y subrayó que la entrega o no del cuerpo de Navalny a sus familiares "no es asunto" del Kremlin.

Según Evgeni Smirnov, abogado de la oenegé especializada Pervy Otdel, los investigadores pueden retener legalmente hasta 30 días el cadáver de una persona muerta en prisión.

Pero, incluso después de este periodo, las autoridades pueden decidir abrir una investigación criminal y conservar los restos "todo el tiempo que quieran", afirmó el abogado.

