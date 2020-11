Republicanos se desmarcan de dichos de fraude electoral de Trump

Washington.- Algunos republicanos se desmarcaron de los intentos del presidente Donald Trump de declararse falsamente el ganador de las elecciones y de asegurar sin evidencia que los demócratas intentan “robarle” los comicios. El mandatario reanudó sus ataques el jueves, diciéndoles a los reporteros en la Casa Blanca que el proceso de escrutinio de votos es injusto y corrupto.

Trump no sustentó sus acusaciones con detalles o evidencia, y ni las autoridades estatales o federales han reportado instancias de fraude electoral a gran escala.

El senador por Florida Marco Rubio, quien hace poco habló en un evento de campaña de Trump, no se refirió directamente al presidente, pero tuiteó el jueves que si algún candidato cree “que un estado viola las leyes electorales, tiene el derecho de impugnar en una corte y presentar evidencia que respalde sus señalamientos”.



If a candidate believes a state is violating election laws they have a right to challenge it in court & produce evidence in support of their claims. https://t.co/knsFLLBPke

Lee también: Así fue el recuento “voto por voto” en las elecciones del 2000 en EU

Rubio había declarado horas antes que “tomarse días para contar los votos legalmente emitidos no es un fraude. Y las impugnaciones legales a los votos presentados después del plazo legal de votación no es supresión".

Desde el retiro, el exsenador republicano Jeff Flake, por Arizona, fue mucho más directo: “Ningún republicano debería estar de acuerdo con las declaraciones del presidente en este momento. Inaceptable. Punto”.



No Republican should be okay with the President's statements just now. Unacceptable. Period.

El gobernador republicano de Maryland Larry Hogan, posible aspirante presidencial para 2024 y quien a menudo ha criticado a Trump, dijo tajantemente: “No hay defensa para las declaraciones del presidente esta noche que socavan nuestro proceso democrático. Estados Unidos está contando los votos y debemos respetar los resultados como lo hemos hecho siempre”.

“Ninguna elección ni persona es más importante que nuestra democracia”, tuiteó Hogan.

Lee también: Trump pierde dos demandas en Michigan y Georgia; gana una en Pennsylvania



There is no defense for the President’s comments tonight undermining our Democratic process. America is counting the votes, and we must respect the results as we always have before. No election or person is more important than our Democracy. https://t.co/BOO2iaTsEf

— Larry Hogan (@LarryHogan) November 6, 2020