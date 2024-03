La republicana Katie Boyd Britt, de Alabama, y considerada una joven estrella en ascenso en el partido, respondió al discurso del estado de la Unión de Joe Biden, el sábado, y contó una historia de tráfico sexual en la era del demócrata, pero ocurrió en México.

"Sabemos que el presidente Biden no se limitó a crear esta crisis fronteriza. Lo invitado con 94 acciones ejecutivas en sus primeros 100 días. Cuando asumí la carga, adopté un enfoque diferente. Viajé al sector de Del Río en Texas. Ahí fue donde habló con una mujer que compartió su historia conmigo. Los cárteles la habían traficado sexualmente desde que tenía 12 años. Me dijo no sólo que la violaban todos los días, sino también cuantas veces al día la violaban. Los cárteles la pusieron sobre un colchón en una caja de zapatos que era una habitación, y enviaron hombres a través de esa puerta una y otra vez durante horas y horas. No estaríamos de acuerdo con que esto sucediera en un país del Tercer Mundo. Estos son los Estados Unidos de América y, en mi opinión, ya es hora de que empecemos a actuar como tal. Las políticas fronterizas del presidente Biden son una vergüenza”.

Sean Ross, director de comunicaciones de Britt, confirmó que estaba hablando de Karla Jacinto Romero, quien testificó ante el Congreso sobre haber sido obligada a trabajar en burdeles mexicanos de 2004 a 2008.

En un video de YouTube, Britt presenta imágenes de ella abrazando a Romero durante su viaje a la frontera en 2023. "Si nosotros, como líderes de la nación más grande del mundo, no luchamos para proteger a los más vulnerables, no estamos haciendo nuestro trabajo", dijo en el vídeo. La implicación nuevamente es que esto sucedió bajo la dirección de Biden, reportó el The Washington Post.

Ross, el portavoz de Britt, dijo que la historia de Romero era indicativa del tráfico que ahora está ocurriendo en la frontera y eso debería quedar claro a partir de la formulación de Britt en el discurso.

“La historia que contó la senadora Britt era 100% correcta. Y ahora mismo hay más víctimas inocentes que nunca de ese tipo de tráfico repugnante y brutal por parte de los cárteles. Las políticas de la administración Biden (las políticas en este país que el presidente afirma falsamente que son humanos) han empoderado a los cárteles y han accionado como un imán para un nivel histórico de migrantes que realiza el peligroso viaje a nuestra frontera. A lo largo de ese viaje, niños, mujeres y hombres están siendo sometidos a horrores desgarradores y desgarradores en nuestro propio patio trasero. Y aquí, en casa, las políticas de la administración Biden están provocando cada vez más sufrimiento, incluidos estadounidenses envenenados con fentanilo y asesinados. Estos costos humanos son reales y ya es hora de que algunos en la izquierda dejen de fingir lo contrario”, indicó el vocero.

