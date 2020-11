Medios y autoridades canadienses reportan este viernes una posible toma de rehenes en las oficinas de Ubisoft en Montreal.

La policía de Montreal informó en Twitter que "hay una operación policial en curso en la esquina de Saint-Laurent y St-Viateur. Pedimos a la gente que evite la zona".

Mencionó que "está validando información actualmente y se darán más detalles a continuación".

Agregó que hasta el momento no se han reportados heridos.



Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ

— Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020