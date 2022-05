Recaudan más de un millón de dólares para hijos de la maestra asesinada en tiroteo en Texas

Tras la tragedia en Uvalde, Texas, donde un joven atacante de 18 años disparó en la Escuela Primaria Robb, el martes pasado, y dejó 21 víctimas mortales, incluidos 19 niños y dos profesoras, se informó que se recaudaron más de 2 millones de dólares para los familiares de una de las docentes.

Irma García, maestra y madre de cuatro niños, fue asesinada durante el tiroteo. Su esposo, Joe, falleció trágicamente sólo unos días después, con el corazón roto, según sus familiares. Sus hijos tienen entre 12 y 23 años, reportó The New York Post.

Un mensaje publicado en línea por su sobrino afirma que la muerte de Joe fue "debido al dolor". "Por favor, tenga a nuestra familia en sus pensamientos y oraciones", publicó Debra Austin, prima de Irma, en la página de GoFundMe.



"Realmente creo que Joe murió con el corazón roto y perder al amor de su vida durante más de 25 años fue demasiado para soportar".

La recaudación de fondos en línea superó con creces los 10 mil dólares estadounidenses y varios contribuyentes publicaron mensajes de apoyo a la familia García.

"No me puedo imaginar perder no solo a uno, sino a dos padres", escribió otro donante en línea. "Espero que todo este dinero vaya directamente a los niños para ayudarlos con los gastos y su futuro".



Arriesgó su vida para proteger a sus alumnos

John Martínez, sobrino de la docente, dijo a The Washington Post: "Quiero que sea recordada como alguien que sacrificó su vida y arriesgó su vida por sus alumnos (...) No eran sólo sus estudiantes. Eran sus hijos, y ella arriesgó su vida, perdió su vida, para protegerlos. Ese es el tipo de persona que era".

Samuel Salinas, de 10 años, dijo a “Good Morning America” de la cadena ABC que él y otros alumnos fingieron estar muertos después de que Ramos abrió fuego sobre la clase. Samuel fue alcanzado por una esquirla en el muslo.

“Disparó contra la maestra y después contra los chicos”, dijo Samuel, que se encontraba en la clase de Irma Garcia.

Gemma Lopez, de 10 años, se encontraba en un salón del mismo pasillo cuando Ramos ingresó en el edificio. Dijo a “Good Morning America” que una bala penetró la pared de su aula antes de que se declarara un cierre total de emergencia.

Su mejor amiga, Amerie Garza, fue una de las víctimas de la masacre.

