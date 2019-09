El presidente Donald Trump nombró el miércoles al negociador para la liberación de rehenes Robert O'Brien como nuevo asesor de seguridad nacional, en reemplazo de John Bolton.

“Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien, quien actualmente se desempeña con éxito como Enviado Especial Presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo Asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert. ¡Hará un gran trabajo!”, escribió.



I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019