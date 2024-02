El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio una entrevista a la periodista Inna Afinogenova, de Canal Red. Nacida en la región rusa de Daguestán hace 34 años, ha estado involucrada en polémicas con otros canales por tener cercanía o no con el gobierno ruso.

León Krauze, colaborador y articulista de EL UNIVERSAL, escribió en The Washington Post en mayo de 2022, un artículo titulado "La principal propagandista de Rusia en América Latina cambia de opinión".

Afinogenova estudió Periodismo en la Universidad Estatal de Moscú y cuenta con amplios conocimientos sobre América Latina. El político español Pablo Iglesias la contrató en junio de 2022 para su pódcast, La Base. Al anunciar su fichaje, la presentó como una "periodista independiente especializada en América Latina".

Iglesias, exsecretario general de Podemos, se reunió con el presidente mexicano en enero de 2023.

Afinogenova explicó que no abordaría cuestiones relacionadas con la guerra en Ucrania en el pódcast, puesto que Putin aprobó el 24 de febrero un paquete de leyes que limitan enormemente la libertad de prensa. "Yo trabajé con bastante libertad, pero no esperé a encontrarme en la tesitura de no poder decir lo que yo quisiera sobre la guerra", remarcó entonces.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y la periodista Inna Afinogenova. Foto: Captura de pantalla

Lee también: "Me vas a dejar como un limón exprimido"; AMLO anuncia entrevista con la periodista Inna Afinogenova

Controversias

Max Golovánov, antiguo productor del canal RT, sostuvo que Afinogenova "violó la ética periodística, ordenando publicar material falso deliberadamente y contribuyendo al belicismo y a la propaganda de la violencia en Rusia".

El testigo dijo haber visto cómo su compañera, "cómplice y leal al régimen", expresaba "ideas nacionalistas, homófobas y racistas... especialmente contra los ucranianos".

Afinogenova fue presentadora del canal "Ahí les va", de la cadena RT. En un video en YouTube publicado en mayo de 2022 reflexionó sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania y la cobertura de los medios de comunicación, y se declaró “abiertamente en contra del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia”.

"Nunca he estado de acuerdo con ninguna guerra porque sé, y lo sé por haberlo sufrido en carne propia, que afectan por encima de todo a la población civil, y sé cómo afectan a la población civil, por muy precisos que digan que son los ataques”, argumentó.

"Me fui de RT y no regresaré ni apareceré más en los videos de Ahí les va. Tampoco es que me esté tomando un tiempo, simplemente había una relación contractual con la que yo, por una simple cuestión de fidelidad y de respeto a la empresa, quería cumplir”, agregó la periodista.

Señaló entonces que “me da igual que el que lance bombas sea Estados Unidos, Francia, Israel, Ucrania sobre la propia Ucrania, que es lo que ha estado haciendo durante años, o Rusia. No lo puedo normalizar”.

"Inna dejó un salario que jamás cobrará aquí, dejó su país, se jugó su libertad y se juega cada día la de su familia que vive en Rusia. Y lo hizo por razones éticas, por estar en contra de la guerra", decía en un mensaje de Twitter el político Iglesias.

"Y se unió a nosotros, sabiendo que le iban a machacar desde ambos lados. Mi admiración por ella y por su trabajo periodístico sólo es comparable al desprecio que siento hacia esa mafia corporativa de palmeros del poder que hoy vuelven a atacarla con basura. Gracias compañera", remarcó.

Lee también: Xóchitl Gálvez: AMLO debe aclarar acusación de presunto financiamiento del crimen en 2006

Crítica de la invasión rusa a Ucrania

La periodista era incrédula de una invasión, "Por supuesto llegará enero, después febrero, marzo, pasará 2022 y seguro que los grandes medios, de cuando en cuando, seguirán diciendo que la invasión de Rusia a Ucrania es inminente, y que si aún no se ha producido, es gracias a las continuas denuncias de que es inminente. Siempre inminente. El cartel de 'hoy no se fía, pero mañana sí', en su vertiente militar y geopolítica", decía. "Pero quienes seguimos de cerca este conflicto sabemos que quienes insisten una y otra vez en advertir de una inminencia que nunca llega no lo hacen por ignorancia, sino porque lo tienen perfectamente calculado".

Krauze escribió en The Washington Post en mayo de 2022 que "Afinogenova ha producido videos desenfadados burlándose del propio concepto de propaganda rusa y de las denuncias de interferencia electoral en América Latina. Ha criticado al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó y defendido al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

"En los meses previos a la invasión, Afinogenova utilizó su plataforma en RT para descartar la posibilidad de un ataque ruso".

Posturas sobre la periodista

Krauze mencionó entonces en el artículo que "Kevin Rothrok, jefe de redacción del sitio independiente de noticias ruso Meduza, advierte contra el hecho de empatizar con figuras de propaganda como Afinogenova.

"Rothrok ve un patrón: “Te darás cuenta cómo las personas que abandonaron RT de forma pública, por lo general intentan absolverse argumentando que 'el otro lado' es malo, pero que han decidido finalmente que RT también es malo”.

En 2023, el medio El Periódico de España tituló un texto "Expertos en desinformación rusa sostienen que Inna Afinogenova sigue haciendo propaganda en España".

"Pese a su pretendida denuncia de la guerra, lo cierto es que en la práctica, el discurso de Afinogenova sigue bien alineado con el Kremlin, y contribuye al esfuerzo de la diplomacia rusa para quebrar el apoyo occidental a Ucrania", aseguro a ese medio en un mensaje Nicolás de Pedro, jefe de investigación del laboratorio de ideas Institute for Statecrafty experto en desinformación rusa.

El Periódico de España citó al especialista De Pedro: "es llamativo que Afinogenova no tenga reparos en señalar a tuiteros comunes, pero no tenga nada que decir ante algunas declaraciones extraordinariamente agresivas de su antigua jefa, Margarita Simonián, ni tampoco ante los recurrentes llamados al genocidio de los ucranianos en los medios rusos".

El medio El Confidencial también citó a otro experto, especializado en propaganda rusa, pero que prefirió el anonimato por temor a represalias: "Afinogenova era, o es, la subdirectora de RT. Eso significa que es, o era, la mano derecha de Margarita Simonián, la gran propagandista de Putin. Ese es un cargo eminentemente político, que no tiene nada que ver con el periodismo (...) ¿Puede haber abandonado el cargo y salir de Rusia sin más? Sí, podría ser, pero se esperaría un acto de repudio por parte de Moscú, o al menos de sus compañeros de RT".

La fuente de ese medio critica que "me sorprende que, después de tantos años, no se haya opuesto a ningún otro de los conflictos armados de Putin o que ahora, ya desde la Europa libre, no critique la persecución de homosexuales o el asesinato de opositores en Rusia. Me da la sensación de que es el mismo discurso, pero evitando hablar de su país de origen".

El doctor Miguel Vázquez Liñán, profesor de Teoría e Historia de la Propaganda en la Universidad de Sevilla, dio un voto de confianza a la periodista y dijo que era factible el salto de Afinogenova al periodismo independiente.

No obstante, descartó que criticara al gobierno ruso. "Dudo mucho que veamos a Afinogenova criticar a su país, además tiene la excusa de la persecución legal, que es cierta", afirmó. "Y tampoco tengo claro que se atreva con el gobierno español. Por ahora es una persona que pasa bajo el radar de la política nacional, pero si empieza a hacer ruido, en Moncloa se preguntarán quién es esta persona".

Su trabajo en América Latina

La periodista ha declarado en entrevistas que "me interesa la historia de América Latina y su permanente lucha por mantener la soberanía".

El medio El Confindencial recordó que "en los dos días que Afinogenova ha participado en 'La Base', se ha centrado exclusivamente en el apoyo a los movimientos progresistas e indigenistas de Sudamérica".

En entrevista con el medio Caras y Caretas, Afinogenova destacó que "hay movimientos ilusionantes en Colombia o en México, donde, por primera vez en décadas o incluso en la historia, han accedido al poder proyectos progresistas. También en Chile, pese a todas las indefiniciones. Lula ha regresado, lo cual también es ilusionante. Pero los equilibrios parlamentarios con frecuencia no permiten sacar adelante políticas tan renovadoras como sería deseable".

Sobre su salida de RT concluyó en entrevista con ese medio: "me fui de un medio y busqué trabajo en medios que comulgaban con la idea que yo tengo sobre el periodismo y sobre la vida en general y tuve la suerte de que hubo un par que me llamaron y quisieron contar conmigo y en eso estamos".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp/rcr