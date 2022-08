Los Ángeles.- El fiscal de Texas, Ken Paxton, acusó este martes al gobierno de Joe Biden de tener una política de "fronteras abiertas", tras su anuncio de desmantelar definitivamente el programa "Quédate en México", que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de EU el trámite de sus casos.

El presidente Joe Biden "ha dejado en claro que nuestras fronteras están abiertas y no le importa como impacta a nuestras comunidades ", dijo Paxton en un mensaje en Twitter.

Paxton arremetió contra la Casa Blanca después de perder una batalla legal que emprendió en abril de 2021 para restablecer el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como "Quédate en México".

Joe Biden has officially put an end to the final Trump-era policy that helped stop illegal immigration.

He’s made it clear our borders are open for business, and he doesn’t care how it impacts our communities.

We’ll keep fighting to stop this insanity & to protect Texas. https://t.co/4I6rnBGH5j

