La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó este viernes su más alto nivel de alerta sobre la pandemia de Covid-19, que dejó "al menos 20 millones" de muertos en el mundo, al considerar que está suficientemente controlada, pero, ¿qué significa esto?

“Declaro que el Covid-19 ha terminado como una emergencia sanitaria mundial”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en Ginebra, y señaló que hizo el anuncio con “gran esperanza”.

Sin embargo, "eso no significa que Covid-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial”, agregó Tedros. “La semana pasada, el Covid-19 cobró una vida cada tres minutos. Y esas son sólo las muertes que conocemos”.

Si bien la pandemia claramente sigue siendo grave, en los últimos tres años se ha visto una mejora significativa en la protección de las personas contra el virus, a través de pruebas rápidas de antígenos, tratamientos como la píldora antiviral Paxlovid y vacunas. Más de dos tercios de la población mundial han recibido hasta ahora al menos una dosis de una vacuna contra el Covid.

Si bien es un hito en el curso de la respuesta global a la pandemia, el cambio puede no significar mucho en la práctica para muchos gobiernos que ya levantaron sus declaraciones de emergencia, o que pronto lo harán, recordó el The Washington Post, como es el caso de EU que se alista para poner fin al estado de emergencia de salud pública por la pandemia de coronavirus el próximo 11 de mayo.

La pandemia de coronavirus fue declarada emergencia de salud pública de interés internacional el 30 de enero de 2020.

Las autoridades dijeron que la tasa de mortalidad del virus había disminuido de un pico de más de 100 mil personas por semana en enero de 2021 a poco más de 3 mil 500 el 24 de abril, recordó la BBC.

“Lo peor que cualquier país podría hacer ahora es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su gente de que el Covid-19 no es motivo de preocupación”, dijo el doctor Tedros.

El Covid-19 "ha causado una grave agitación económica, borrando billones del PIB, interrumpiendo los viajes y el comercio, cerrando negocios y hundiendo a millones en la pobreza".

"Ha causado una grave agitación social, con fronteras cerradas, movimiento restringido, escuelas cerradas y millones de personas experimentando soledad, aislamiento, ansiedad y depresión". Y a pesar de la rebaja, todavía hay miles de personas que mueren todos los días y son hospitalizadas debido a complicaciones del virus, mencionó el director general de la OMS.

Al declarar una emergencia global, la OMS esencialmente hizo sonar la alarma sobre un grave riesgo para la salud mundial que requería la cooperación internacional. Desencadenó una respuesta legalmente vinculante entre los países miembros de la OMS, incluido Canadá, y permitió a la organización hacer recomendaciones temporales a esos países para prevenir o enfrentar la amenaza.

"Las pandemias acaban cuando comienza la próxima"

"Esperamos que este virus continúe transmitiéndose, pero esta es la historia de las pandemias”, dijo el doctor Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.

“En la mayoría de los casos, las pandemias realmente terminan cuando comienza la próxima pandemia. Sé que es un pensamiento terrible, pero esa es la historia de las pandemias”.

“Epidemiológicamente, este virus seguirá causando olas. Lo que esperamos es que tengamos las herramientas para garantizar que las futuras oleadas no resulten en enfermedades más graves, no resulten en oleadas de muerte y podemos hacerlo con las herramientas que tenemos a mano. Sólo debemos asegurarnos de que estamos rastreando el virus porque seguirá evolucionando”, declaró la doctora Maria Van Kerkhove, directora técnica de Covid-19 de la OMS y jefa de su programa sobre enfermedades emergentes.

Ha habido más de 765 millones de casos confirmados de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, según datos de la OMS. Casi 7 millones de personas han muerto. Europa ha tenido la mayor cantidad de casos confirmados en general, pero las Américas han informado la mayor cantidad de muertes. Aproximadamente 1 de cada 6 muertes totales han ocurrido en EU.

Tedros dijo que, de ser necesario, no dudaría en convocar otra reunión del comité de emergencia y declarar una emergencia de salud global nuevamente si hay un aumento significativo en los casos o muertes de Covid-19 en el futuro. “Covid-19 ha dejado y sigue dejando profundas cicatrices en nuestro mundo. Esas cicatrices deben servir como un recordatorio permanente del potencial de que surjan nuevos virus con consecuencias devastadoras”, dijo Tedros.

“Una de las mayores tragedias del Covid-19 es que no tenía por qué ser así. Tenemos las herramientas y tecnologías para prepararnos mejor para las pandemias, detectarlas antes, responderlas más rápido y comunicar su impacto. Pero a nivel mundial, la falta de coordinación, la falta de equidad y la falta de solidaridad significaron que esas herramientas no se usaron con la eficacia que podrían haberlo hecho”, dijo Tedros. “Debemos prometernos a nosotros mismos y a nuestros hijos y nietos que nunca volveremos a cometer esos errores”, agregó.

El virus “ya no posee el mismo nivel de peligrosidad”, dijo al medio The New York Times el doctor K. Srinath Reddy, quien dirigió la Fundación de Salud Pública de la India durante la pandemia, y agregó que Covid “ha alcanzado un nivel de equilibrio, un cierto tipo de convivencia con el huésped humano”.

“Es importante reconocer que lo que hizo que el virus cambiara su carácter no es sólo la biología evolutiva”, declaró, “sino también el hecho de que lo hemos inducido a volverse menos virulento, mediante vacunas, mascarillas, una serie de medidas sanitarias”, agregó.

El doctor Githinji Gitahi, director ejecutivo de Amref Health Africa, dijo que era hora de levantar la emergencia. La pandemia también tiene un legado positivo, señaól el doctor Gitahi, porque estimuló el más alto nivel de cooperación jamás visto entre los países africanos

