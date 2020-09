El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) se encuentra nuevamente bajo escrutinio tras conocerse una serie de acusaciones de presuntas histerectomías y malas condiciones en un centro de detención de inmigrantes.

Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en ese país interpuso esta semana una queja en contra de una instalación privada bajo supervisión del ICE, en la que le acusan de negligencia médica, no poner en práctica medidas de seguridad por la pandemia de covid-19 y de llevar a cabo un alto número de histerectomías sin el consentimiento de las pacientes.

La queja condena las prácticas y condiciones dentro del centro Irwin County Detention Center, en el sureño estado de Georgia, y se basa parcialmente en alegatos de Dawn Wooten, una enfermera empleada en el centro que decidió denunciarlo públicamente.

El ICE dijo en un comunicado que estaba tomando en serio las denuncias y que estaba "firmemente comprometida con la seguridad y el bienestar" de aquellos bajo su custodia.

Como parte de su queja, introducida el lunes ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (del que depende el ICE), Wooten advirtió sobre el alto número de histerectomías llevadas a cabo a mujeres hispanohablantes detenidas en ese centro.

La enfermera dijo que las mujeres le expresaron que no habían entendido del todo por qué debían someterse a la operación en la que se remueve parcial o totalmente el útero.

“I’m a single mother of 5. (Irwin County Detention Center) was my means of employment. But Because I began to ask questions about why we were doing no #COVID19 testing, I was demoted.” Nurse Dawn Wooten, who bravely shared her experience at ICDC. #ShutDownIrwin #AbolishICE pic.twitter.com/OZxPoqrSU1

— Project South (@ProjectSouth) September 15, 2020