La ex primera dama Fabiola Yáñez declaró por primera vez este martes en la causa por violencia de género que inició contra el expresidente argentino Alberto Fernández, un día después de presentar un escrito con nuevas revelaciones, en un caso que conmociona al país.

Yáñez declaró durante cerca de cuatro horas ante el fiscal Ramiro González, por videollamada desde el consulado argentino en Madrid, donde reside.

"Pudo declarar y se sintió muy cómoda", afirmó a la prensa su abogada, Mariana Gallego que agregó que "solo resta confiar en la justicia y en los pasos procesales".

La exprimera dama de Argentina Fabiola Yáñez en el interior de un vehículo antes de declarar desde Madrid, de forma telemática, ante la Justicia del país sudamericano por la denuncia presentada el 6 de agosto contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández. Foto: EFE

Según supo La Nación de fuentes que conocieron la declaración, Yañez ratificó que el expresidente la golpeó y le generó lesiones graves; contó que le daba cachetadas habitualmente y que la amenazó y la hostigó.

La exprimera dama confirmó en su presentación de hoy que las fotos que se hicieron públicas de su cara y brazo con moretones son producto de la violencia que Fernández ejerció sobre ella en 2021 y ratificó además el contenido del chat de un diálogo en el que ella le reprocha los golpes y él no los niega. Hoy Yañez no aportó nuevas fotos ni documentos, pero adelantó que tiene elementos que entregará a la Justicia. Tal como había dicho públicamente, hoy declaró que el peor momento, el más violento, fue el último año del gobierno de Fernández. Y reiteró que el expresidente la hacía responsable de sus problemas políticos.

En su descripción de cómo fueron las agresiones físicas, contó, por ejemplo, que en uno de esos episodios él la tomó violentamente del cuello. También relató que ella empezó a consumir alcohol después de un aborto que él la instó a practicarse, en 2016, años antes de que Fernández fuera elegido presidente. Hoy habló también sobre un tratamiento psiquiátrico al que estuvo sometida. Señaló que también Fernández tomaba. “Él tomaba y se juntaba con sus amigos hippies que fumaban marihuana”, dijo.

Lee también Violencia de género: Inicia en Madrid audiencia de Fabiola Yáñez contra el expresidente argentino Alberto Fernández

La audiencia se tomó dividida en tres bloques, relataron fuentes judiciales. Informaron que en tres momentos ella se quebró, lloró y le costó seguir.

Yañez, experiodista de 43 años, con un hijo de dos años de Fernández, confirmó además, frente al fiscal Ramiro González, lo que había manifestado en el escrito que presentó ayer en el consulado en Madrid e hizo mención, otra vez, al pedido de ayuda que contó que le hizo a Ayelén Mazzina cuando ella era ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Según Yañez, la entonces ministra de Alberto Fernández no hizo nada por ayudarla. También acusó a Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médico Presidencial, de saber de las agresiones en su contra y no hacer nada.

El fiscal prepara ahora un dictamen en el que precisará los hechos que van a investigarse en la causa y dispondrá las primeras medidas de prueba, que incluirán la citación de testigos, según informaron fuentes judiciales.

La audiencia empezó media hora más tarde porque Mariana Gallego pidió que se le impidiera a la defensa de Alberto Fernández participar de la declaración. Esta mañana, el juez federal Julián Ercolini hizo lugar a ese pedido, según confirmaron a La Nación fuentes del caso.

Estaba claro que Fernández -acusado de golpes, maltratos psicológicos, hostigamientos y amenazas reiteradas- no podría participar de la audiencia de hoy (pesa sobre él una prohibición de cualquier tipo de acercamiento a Yañez, incluso virtual), pero Ercolini resolvió que tampoco podría estar su abogada, Silvina Carreira, que esta mañana se presentó en la fiscalía que lleva el caso con el propósito de ser parte de la audiencia.

Las fotos difundidas de Fabiola Yáñez. Foto: La Nación. GDA

Lee también Alberto Fernández, el poder envilecido

“El juez dice que la presencia de la defensa en la audiencia podría revictimizar a la víctima”, afirmó Carreira, frente a las cámaras de televisión. Y continuó: “Está muy bien no revictimizar, pero si puede dar una entrevista televisiva de muchas horas, con detalles, no la revictimiza tanto la declaración”.

Yañez llegó esta mañana al consulado en un auto, acompañada solo por un chofer. Llevaba un traje blanco, anteojos de sol y el pelo recogido. Su abogada había ingresado a pie un minuto antes.

Alberto Fernández niega señalamientos sobre violencia de género

Fernández dio su versión de los hechos ante la prensa, en un capítulo más de un caso que tiene en vilo a los argentinos y cuyo impacto político crece día a día.

En una entrevista con el diario español El País publicada este martes, el expresidente negó haber "sido autor de ninguno de estos hechos".

"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer", afirmó. "Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva", añadió el político de 65 años.

En otras declaraciones al medio local El Cohete a la Luna, Fernández dijo que el hematoma que se ve en el ojo de Yáñez en las fotos se debía a un tratamiento

Milei arremete contra Fernández

Desde que se conoció la denuncia, el oficialismo apuntó contra Fernández y lo que Milei dio en llamar "la hipocresía progresista" en un escrito en su cuenta de X.

Este martes, el actual presidente volvió a arremeter contra su antecesor al hablar en sus redes de "Alberto Fernández, paladín del feminismo, golpeando a su mujer".

ORDENANDO LOS HECHOS

1. CORRUPCIÓN

El ministerio de CH investiga y denuncia actos de corrupción en la contratación de seguros;

2. VIOLENCIA DE GÉNERO

De la investigación por corrupción se toma conocimiento de un caso de violencia de género

2.1. El caso involucra al… — Javier Milei (@JMilei) August 13, 2024

Milei apuntó también contra la denunciante: "Esto no quita que FY (Fabiola Yáñez) haya sido cómplice (en especial en pandemia) de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo", escribió, en referencia a la famosa foto de Yáñez festejando su cumpleaños en época de confinamiento.

Lee también: Caso Alberto Fernández: diputados argentinos impulsan ley para quitarle jubilación y custodia a expresidente

El caso trajo alivio en la agenda del gobierno en medio de la delicada situación económica, con 271% de inflación y la mitad de la población en la pobreza, y asestó un nuevo revés en el opositor peronismo.

El viernes, la exmandataria y exvicepresidenta de Fernández, Cristina Kirchner, afirmó en X que su compañero de gobierno "no fue un buen presidente".

Además consideró que las imágenes que se revelaron sobre el caso "delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana". Con información de AFP

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/mgm