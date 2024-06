Todo está listo para el primer debate, este jueves, entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump, de cara a las presidenciales del 5 de noviembre. ¿Por qué este encuentro es tan importante y cuáles son los riesgos para ambos aspirantes?

Es la primera vez que un debate presidencial no es organizado por la Comisión de Debates Presidenciales. Biden retó a Trump al encuentro y éste aceptó. Y tendrá lugar antes siquiera de que ambos sean designados candidatos por sus respectivos partidos demócrata y republicano. Eso, en sí mismo, es un indicio de lo importante que es para los candidatos enfrentar al rival y tratar de mostrar sus fortalezas. Hay varias razones para ello:

Biden, de 81 años, llega con niveles de popularidad menores al 50%; su edad es el principal factor que mencionan los estadounidenses a la hora de ser cuestionados por qué no creen que debería contender por la reelección. Él ha intentado revirar, con una campaña que muestra, como en su momento hizo Ronald Reagan, su edad como fortaleza y sinónimo de experiencia y, a última cuenta, incluso ha bromeado con el tema.

Tras una agresiva campaña de los republicanos para mostrar al presidente como una persona cuyo estado mental no es apropiado para dirigir Estados Unidos, Biden ha revirado con otra campaña acusando directamente a Trump de ser un criminal convicto y de falsear videos e información para mostrar al mandatario como una figura errática. Biden, conocido por su estilo filoso y sarcástico para enfrentar a su rival, considera que es un buen momento de noquear a Trump.

A ello se suma el tema migratorio, otro en el que ha enfocado baterías para repeler la campaña republicana que lo tacha de ser el presidente de "fronteras abiertas", a pesar de que sus medidas migratorias se asemejan cada vez más a las del propio Trump.

El aborto, que ha sufrido un embate desde que Trump era presidente, será su caballo de batalla, junto con las acusaciones en contra de su rival.

Trump, a pesar de enfrentar numerosos juicios en su contra, ha logrado impulsar su recaudación entre los donantes para su campaña y mantener sus niveles de intención de voto, pero en las últimas semanas, las encuestas muestran que se ha estancado, en lo que podría ser un indicio de que llegó al tope.

Las encuestas revelan, también, que los estadounidenses preferirían tener candidatos distintos y no una reedición de los que tuvieron en 2020. La posibilidad de que el republicano pueda terminar en prisión por alguno de los juicios en su contra -ya fue declarado culpable en el de pagos irregulares a la exactriz porno Stormy Daniels y la sentencia será el 11 de julio- también genera dudas entre los estadounidense, porque no es lo mismo que se le acusa, y que los ciudadanos puedan alegar que se trata de juicios políticos, a que quede tras las rejas. La victoria para él es clave si tuviera que autoperdonarse.

El aborto es otro de sus talones de Aquiles, uno que ha alejado de él a millones de mujeres en Estados Unidos que están a favor del derecho a decidir.

Más allá de lo que está en juego para ellos, para los estadounidenses cada uno representa dos modelos totalmente distintos de país, de la economía a la política exterior. La Unión Europea, en particular, sigue con preocupación el avance de las campañas, porque de ello depende si tendrá una relación tersa con Estados Unidos, con una reelección de Biden, o espinosa, como ya lo fue con Trump.

Las advertencias del republicano, de que podría no reconocer los resultados de las elecciones si considera que no son justos, y los ecos del asalto al Capitolio en 2021, por la misma razón, son otro elemento clave en esta batalla por el poder en Estados Unidos que hoy puede vivir sus horas decisivas. El debate, en este caso, por estas razones, sí puede definir lo que sucederá no sólo en noviembre, sino los próximos cuatro años en Estados Unidos.

