Ponen fin a tregua el talibán y afganos

Kabul.— Los talibán anunciaron que ponían fin a la tregua parcial instaurada el 22 de febrero y que retoman los ataques contra las fuerzas de seguridad afganas, dos días después de la firma de un pacto histórico con Estados Unidos.

El periodo de reducción de la violencia, que duró nueve días, “terminó [ayer] y nuestras operaciones volverán a la normalidad”, declaró Zabihullah Mujahid, vocero de los insurgentes.

“Nuestros mujahedines [combatientes] no atacarán a las fuerza extranjeras, pero nuestras operaciones contra las fuerzas del gobierno de Kabul continuarán”, agregó.

Poco después, una moto-bomba estalló en un partido de futbol y acabó con la vida de tres civiles e hirió a otros 11, aseveró Sayed Ahmad Babazai, jefe de la policía de la provincia de Jost (este).

Ese atentado no fue reivindicado de momento. Los fallecidos eran tres hermanos, indicó Abdul Fatah Wakman, presidente de la federación de futbol de Jost. Sobre el atentado, el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos,Mark Milley, dijo que su gobierno no espera un cese inmediato de la violencia en Afganistán.

“Aún no sabemos quién hizo eso”, dijo el general Mark Milley, refiriéndose al ataque con el vehículo-bomba. “Le recomendaría a todo el mundo [no pensar] que va a haber un cese total de la violencia en Afganistán (...) No pensar que va a llegar a cero inmediatamente. Es probable que no sea el caso”, dijo Milley a la prensa.

El secretario de Defensa, Mark Esper, afirmó que Estados Unidos acatará el acuerdo firmado en Doha con los talibán y empezará pronto a retirar tropas de Afganistán, aunque anticipa que el camino hacia la paz será complicado.

“Nuestra previsión es que continuará la reducción de la violencia. Irá disminuyendo hasta que haya negociaciones entre afganos y que éstas den lugar a un alto el fuego”, puntualizó Esper.

La comisión militar del movimiento insurgente difundió un documento, que una fuente talibán envió a AFP, en el que instaba a los combatientes a reanudar sus operaciones contra las fuerzas afganas. Ashraf Ghani, presidente de Afganistán, anunció el domingo la prolongación de la tregua parcial al menos hasta el inicio de las discusiones entre gobierno y rebelde, prevista para el 10 de marzo, con el objetivo de una tregua.