Sujeto desata múltiples tiroteos en Memphis y los transmite en vivo en Facebook

La policía de Memphis, en Tennessee, lanzó una alerta esta tarde por un hombre “armado y peligroso” que recorre las calles disparando a las personas mientras transmite en vivo.

Vía Twitter, la policía subió una foto del presunto agresor, un afroestadounidense identificado como Ezekiel Kelly, de 19 años que al parecer viaja en un vehículo infiniti azul y luego fue visto en una camioneta toyota gris. También pidió a la población mantenerse alerta.

“Estamos recibiendo reportes de que está transmitiendo sus acciones en Facebook. No tenemos su ubicación específica”. Las autoridades pidieron reportar cualquier eventualidad al 911.

