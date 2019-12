Pide AMLO no “destruir” a diplomático por supuesto robo

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tratar el asunto del embajador en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, en su justa dimensión y que no se “destruya su dignidad”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que si el embajador, acusado de robar un libro en una librería de Argentina, cometió algo indebido tendrá consecuencias, pero que la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana (SRE) ya está trabajando en el asunto y será la instancia que resolverá qué hacer.

“Que se trate el asunto en su dimensión, no se afecte, no se destruya la dignidad de las personas, que cuidemos eso”, pidió. “La SRE lo está atendiendo para ver qué procede, que no haya linchamientos públicos, políticos”, agregó.

Explicó que Valero Recio Becerra fue designado para representar a México en Argentina, con base en su trayectoria como diplomático. “Se trata de una persona con una trayectoria, yo diría limpia, en política exterior. Es importante que se sepa, Ricardo Valero es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura”, defendió el Presidente.

“Fue subsecretario de Relaciones Exteriores, fue legislador, coordinador de la bancada PRD, gente muy cercana [al senador] Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior, es un hombre mayor. Por eso se decidió que él nos representara en Argentina, por su trayectoria, es un internacionalista de primer orden”.

El embajador fue exhibido en un vídeo difundido en redes sociales en el que se le observa supuestamente robando un libro en la librería El Ateneo Grand Splendid, en Buenos Aires, Argentina, el pasado 26 de octubre. El vídeo circuló ayer y el canciller mexicano Marcelo Ebrard ordenó su inmediato regreso a México para investigar y aseguró que, de confirmarse la veracidad del vídeo, será cesado del cargo.

El Presidente dijo que él no ha hablado con el embajador, sino que la información que ha recibido ha sido de Ebrard y que permanece pendiente de lo que aparece en redes. El video muestra a Valero entrar a la librería, pararse frente a un estante, tomar el libro que narra la vida de Casanova, quien fue un hombre de diplomacia y esconderlo en un periódico que llevaba.

Según medios argentinos, el libro tenía alarma, misma que se activó en cuanto el embajador intentó salir del lugar, por lo que los guardias lo alcanzaron y le pidieron regresar. En octubre Ebrard anunció la suspensión del nombramiento del cónsul en Las Vegas, Víctor Alberto Barreras Castro, acusado de tener antecedentes penales por abuso sexual.