Pence destaca envío de 15 mil militares a la frontera; México hace más que demócratas, dice

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, destacó el envío de 15 mil militares a la frontera norte por parte de México para contener el flujo migratorio.

A través de su cuenta de Twitter, Pence dijo que México “mantiene su promesa para ayudar con la crisis” y aseguró que el gobierno mexicano está haciendo más que los demócratas para asegurar su frontera.



Mexico is keeping its promise & now sending 15,000 troops to border to help with crisis. Meanwhile Dems won’t fund beds for migrant children. Mexico continues to do more than Congressional Dems to secure our border, and its time for them to STEP UP! pic.twitter.com/D1Nuw9jiZ9

