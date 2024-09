El expresidente de Perú, Pedro Castillo, detenido y en prisión, declaró que fue a la Embajada de México "no para fugarme, fui a dejar a mi familia a buen recaudo".

En un video en X, en el que etiquetó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la presidente electa, Claudia Sheinbaum, dijo que "el Ministerio Público le miente al país. He sido detenido siendo presidente constitucional de la República y para este pueblo sigo siendo presidente constitucional de la República".

"Cuando me conducí a la Embajada de México a poner a buen recaudo a mi familia, he sido intervenido con armas en la mano de la Policía Nacional para ser conducido a la prefectura", dijo.

Añadió: "Estoy acá en el penal de Barbadillo por un delito que jamás he cometido. A mí se me me tiene acá sustentado en un artículo del Código Penal 346 de Rebelión que dice que me levanté en armas. Yo quisiera preguntarle a la Procuraduría y al Ministerio Público: ¿dónde encontraron las armas? (...) quienes tuvieron las armas fueron los que me detuvieron cuando estaba en el vehículo presidencial. Yo no tuve ninguna denuncia. No he sido prófugo y hasta ahora no tengo ninguna denuncia, señor magistrado, el Perú lo sabe, el país lo sabe".

Castillo mencionó que "fui a la embajada de México no para fugarme, fui a dejar a mi familia, a ponerla a buen recaudo porque la oligarquía, viendo que ha llegado un presidente del pueblo, que no firmó la hoja de ruta, que no estuvo de acuerdo con ellos, que no fue un santo de su devoción (...) por eso es que mi familia tuve que ponerla en buen recaudo".

El exmandatario peruano mencionó que fue con su propia escolta, "no llevé ninguna arma y por estoy acá para decir la verdad" y reiteró que "no he cometido ningún delito".

"Saludo a los hermanos AMLO y Claudia"

Al final de su video, Pedro Castillo envía saludos "a los hermanos mexicanos AMLO y Claudia (Sheinbaum) de la hermana república de México, un abrazo".

En julio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú aprobó prolongar por 18 meses la prisión preventiva al expresidente por su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La petición de prolongar la prisión preventiva la presentó la Fiscalía el pasado 6 de junio, cuando se vencía una primera orden de 18 meses que comenzó el 7 de diciembre de 2022.

El fallo emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara fundado el requerimiento de la Fiscalía y, en consecuencia, "revoca la resolución dictada en primera instancia que amplió la medida coercitiva para el exmandatario por 14 meses".

"El tribunal argumentó su decisión tras 'inferir la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable (…), por lo cual corresponde prolongar la prisión preventiva'", destacó el Poder Judicial.

Foto: Archivo-AFP

Pedro Castillo está acusado de corrupción, rebelión y abuso de autoridad

Independientemente de la decisión que tomó la Corte Suprema, Pedro Castillo hubiera seguido en el penal de Barbadillo en Lima, puesto que sobre él también pesan 36 meses de prisión preventiva por otro caso de corrupción.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.

Por esa decisión, el Congreso decidió su destitución y, posteriormente, el arresto por su propia escolta.

La Fiscalía pide 34 años de prisión contra el exgobernante por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública