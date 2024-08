Pavel Durov, CEO y cofundador de Telegram, fue detenido este sábado cuando bajaba de su jet privado en la pista del aeropuerto de Le Bourget, Francia, reportaron medios locales.

De acuerdo con la justicia, la falta de moderación, de cooperación con las fuerzas del orden y de las herramientas que ofrece Telegram, la convierte en cómplice del tráfico de drogas, delitos contra menores y fraudes.

Los investigadores lo pusieron bajo custodia policial y deberá ser presentado ante un juez de instrucción este sábado por la noche antes de una posible acusación el domingo por multitud de delitos: terrorismo, estupefacientes, complicidad, estafa, blanqueo de dinero, recepción de bienes robados y contenido delictivo infantil, entre otros.

Lee también Reportan detención en Francia de Pavel Durov, fundador de Telegram

El "Zuckerberg ruso"

Durov fundó en 2006 VKontakte, un clon en cirílico de Facebook, pero su creación más importante llegó después: Telegram. Durante la pandemia más de 900 millones de celulares en el mundo tenían la aplicación, reportó el medio ABC España en 2021.

Sin embargo, la aplicación se inundó de simpatizantes de las teorías de la conspiración, de la extrema derecha, traficantes de droga y estafadores, entre otros criminales, lo que provocó problemas con los reguladores y los países, pero Durov, nombrado como el "Zuckerberg ruso" tenía su ideología y la siguió para sí y su empresa.

“Estoy muy feliz ahora mismo sin propiedades en ningún lado (...) Me considero un ciudadano legal del mundo", dijo en algún momento reportó el The New York Times en 2014.

Lee también Italia abre una investigación por homicidio tras naufragio del yate en Sicilia

"Telegram se expande como un incendio forestal. Dos millones y medio de usuarios se inscriben cada día", declaró Durov, de origen ruso y cofundador de la plataforma junto a su hermano Nikolai, en una inusual entrevista, grabada en video, con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

Según Durov, la gente aprecia "la independencia el respeto de la vida privada y la libertad" que les ofrece Telegram respecto a la competencia.

"No soy un gran amigo del concepto de país", declaró el ruso en 2014 al Times. "Actualmente, no hemos entregado ni un solo byte de datos de usuarios a terceros, incluidos gobiernos", aseguró entonces la web de la compañía.

Lee también Aborto en Estados Unidos: así se encuentra la discusión en los estados

La salida de su país y la creación de Telegram

ABC España recordó que "un empresario próximo al Kremlin compró una buena porción de VKontakte. Durov se negó a entregarle al FSB datos de manifestantes ucranianos contra el presidente prorruso Víktor Yanukóvich y, finalmente, vendió la empresa y se fue del país".

Según contó, a Pavel Durov se le ocurrió elaborar un sistema de mensajería encriptada por las presiones que recibió por parte de las autoridades rusas en la época de VK.

En 2014 abandonó Rusia y, según dijo en una entrevista, intentó establecerse en Berlín, Londres, Singapur y San Francisco. Al final, se decidió por Dubái porque le pareció propicio para hacer negocios, explicó, alabando la "neutralidad" de la ciudad-emirato.

Lee también Unión Europea no reconocerá la presidencia de Maduro hasta la verificación "completa" de las actas

En el emirato del Golfo, Telegram quedó al margen de las reglas de moderación de los Estados, en momentos en que tanto la Unión Europea como Estados Unidos presionan a las plataformas para que eliminen contenidos ilegales.

Con sede en Dubái, la compañía rechaza las normas de moderación que emanan de estados. Los hermanos Durov y sus decenas de colaboradores casi nunca se muestran en público, y poquísimas veces obedecen a los reclamos de las autoridades para que eliminen contenidos.

Pero ABC España tuvo contacto con alguien que trabajó en la empresa. Narró que "Andréi Lopatin –antiguo empleado de Telegram– fue con Nikolai al colegio y trabajó en VKontakte y en Telegram. Dejó la empresa y es uno de los pocos dispuestos a hablar de ella. Cuenta que la relación entre los hermanos era estrecha y que todas las decisiones estratégicas las tomaba Pável. Anton Rosenberg, otro ex, describe al equipo como una 'secta'. Los trabajadores, cuenta, forman una comunidad cerrada y leal de la que Pável es líder absoluto".

Lee también Israel y Hamas combaten en Deir al Balah, el centro de la Franja de Gaza

"Se ve a sí mismo como el ingeniero de su propio universo", dice Nikolay Kononov, autor de un libro sobre él. Imagen que encaja con la fascinación que Durov siente por Matrix y su protagonista, el hacker Neo. Su pasión lo llevó a vestir, como él, de negro. Cuando terminó sus estudios en 2001, alguien le preguntó dónde se veía dentro de diez años. "Quiero ser un tótem de Internet", respondió. Entrevistas ya no da. Solo se comunica con el público a través de Telegram o en post esporádicos en Instagram", recordó el medio ABC español en 2021.

Telegram es una app de mensajes mejor posicionadas luego de WhatsApp. Foto: Archivo

La respuesta de los países

Los gobierno han tomado acciones y la aplicación está prohibida en China desde 2015, supuestamente para evitar que se difundieran críticas al gobierno; en Cuba desde 2021, a raíz de las protestas antigubernamentales que se produjeron aquel año.

En Irán fue una herramienta importante en este país para que la oposición se organizase y difundiese sus ideas, pero acabó siendo bloqueada: primero de manera temporal en 2017, y permanentemente desde 2018. También está prohibida en Paquistán, desde 2018, y Tailandia, desde 2020.

Lee también Astronautas de Starliner seguirán en el espacio hasta 2025; NASA cancela regreso de la cápsula de Boeing con fallas

En 2023, los proveedores de internet y empresas de telefonía móvil en Brasil dejaron de bloquear Telegram después que un juez federal revisara parcialmente un fallo con que esa red social había sido suspendida por no entregar datos sobre actividades neonazis.

Sin embargo, el juez mantuvo la multa diaria de un millón de reales (unos 200 mil dólares) a Telegram por su negativa a facilitar la información, informó en un comunicado el tribunal federal que emitió el fallo.

La compañía afirma en una lista de preguntas y respuestas frecuentes publicada en internet que jamás ha compartido datos de los usuarios con ningún gobierno.

Lee también Demócratas superan su prueba con creces

Se desconoce qué cantidad de los datos solicitados podría entregar Telegram. La plataforma sólo pide un número telefónico para crear una cuenta y los interesados a menudo se identifican con un seudónimo. Incluso Telegram ofreció la opción de crear cuentas con números anónimos.

Las polémicas de Telegram

Telegram admite mensajes y videos extremistas, neonazis, pedófilos, conspirativos y terroristas. La Unesco reveló en el verano de 2022 que la mitad de los contenidos relacionados con el Holocausto en Telegram son negacionistas.

Ahora, con el conflicto palestinoisraelí, circulan de forma casi indiscriminada las imágenes de asesinatos o rehenes publicadas por Hamas, un movimiento prohibido en grandes plataformas como Twitter.

Lee también Detienen a adolescente presuntamente relacionado con el ataque con cuchillo que dejó 3 muertos en Alemania

Israelíes y palestinos comprendieron de inmediato su papel clave como primera fuente de información en bruto.

Incluso los criminales están abandonando la "dark web" para reunirse en la plataforma, explicóa AFP Julien Métayer, experto en Osint (investigación de información de fuentes abiertas).

"Antiguos foros de la dark web se trasladaron a Telegram. Accesibles por invitación, se han convertido en minisitios web donde se intercambian una gran cantidad de archivos. Subastan datos robados e incluso se puede encargar un asesino a sueldo", agregó el especialista francés.

Lee también Trump anuncia una plataforma de criptomonedas frente a los "grandes bancos y élites"

"Durante años, se ha convertido en la plataforma número uno del crimen organizado", comentó un investigador al medio francés TF1. Mientras Durov dijo en 2014: "Me gusta burlarme de los asuntos serios". “Soy una criatura pacífica; soy vegetariano. No me gustan las guerras”.

*Con información de agencias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov