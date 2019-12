Papa Francisco da manazos a mujer que le tomó la mano en Plaza de San Pedro

Roma.- El Papa Francisco, visiblemente indignado, se zafó el martes de una mujer que lo había agarrado de la mano y tirado hacia ella, en medio de una multitud en la Plaza de San Pedro.

El Papa Francisco caminaba por la plaza de la Ciudad del Vaticano y saludaba a los peregrinos en su camino para ver un gran Belén en la enorme explanada adoquinada.

Después de saludar a un niño, el Papa se apartó de la multitud, pero una mujer que estaba cerca lo agarró de la mano y lo atrajo hacia ella. El gesto brusco pareció causarle dolor y Francisco rápidamente le soltó la mano.



This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019