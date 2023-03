¡Otro! Tren con propano se descarrila en Manatee, Florida

Un camión cisterna de propano que transportaba miles de galones de combustible se volcó en el condado de Manatee, Florida, junto con varios otros automóviles. Los funcionarios ahora están tratando de determinar la ruta de limpieza más segura.

Según los funcionarios del condado, cinco vagones y dos camiones cisterna de propano estuvieron involucrados en el incidente, reportó FOX13.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos del Condado del Suroeste Manatee, uno de los camiones cisterna transportaba 30 mil galones de propano. Otro, que permaneció en pie, también transportaba propano. Cuatro carros tienen yeso. No se reportaron heridos. Tampoco se han reportado fugas.

"Tenemos drones. Dirigimos el equipo de materiales peligrosos para el condado de Manatee y estábamos en el aire con nuestro dron que tiene capacidades térmicas", explicó el jefe Robert Bounds. "Pudimos mirar el tanque y determinar los niveles del tanque desde el exterior, mostrará diferentes colores si algo realmente tiene fugas. No hay fugas. No hay daños físicos reales en el tanque aparte del vuelco, pero no hay daños significativos".

El proceso puede llevar algún tiempo ya que el propano debe retirarse del camión cisterna antes de poder moverlo.

