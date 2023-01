Otero denuncia nueva “arremetida” de Maduro

La tarde del miércoles El Nacional volvió a ser víctima de acciones de intimidación por parte del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Un fiscal del Ministerio Público llegó acompañado de una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a la vivienda del periodista y jefe de redacción José Gregorio Meza. Se lo llevaron para interrogarlo.

Sobre la situación, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, explicó que además de Meza, el Ministerio Público citó a otras seis personas. Las familias de dos de ellos fueron amenazadas.

“Esto tiene que ver con los trabajos de investigación que hemos publicado sobre los hermanos Morón, Santiago José y Ricardo José, porque aunque yo he sido imputado, y aún no tenemos claras las razones, los dos periodistas que realizaron los trabajos han sido requeridos por la Fiscalía. Aunque ellos no viven en Venezuela, Ramón Hernández y Carola Briceño, han amenazado a sus familias. Les dicen que no deben publicar más cosas. Contra ellos no pueden hacer nada porque están fuera del país, pero amenazan a sus familias”, dijo Otero.

El asedio se debe a una serie de trabajos de investigación publicados durante enero en la página web del diario, en los que se menciona, entre otros personajes, a los hermanos Morón Hernández, presuntos testaferros de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, sancionados el 23 de julio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los hermanos Santiago José y Ricardo José Morón Hernández son señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros como los responsables de supervisar el mecanismo financiero del esquema de oro ilícito que dirige Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.

Henrique Otero indicó que se trata de una nueva arremetida por parte del régimen. “Ahora mismo lo más importante es lo de José Gregorio Meza porque lo citaron e interrogaron en la Fiscalía el miércoles y este jueves tiene que regresar para continuar con el interrogatorio. Pero adicionalmente, citaron a la Gerente de Recursos Humanos [Virginia Núñez], que no tiene nada que ver con el contenido editorial. Esta es una nueva arremetida contra el medio por publicar cosas que le molestan al régimen”.

De igual manera, indicó que sumará esta situación a un expediente que presentará ante la Corte Penal Internacional.

Señaló que la persecución y el ataque al medio de comunicación se han dado de manera sistemática. “Por supuesto la CPI está muy interesada en este tipo de cosas porque es un proceso que está avanzando muy rápidamente y esto es un elemento más porque se trata de la libertad de expresión, del acoso a periodistas. Es una acción sistemática durante mucho tiempo y cumple con los requisitos de las denuncias ante la CPI, que es la sistematización de los ataques”.

Otero resaltó que lo que está ocurriendo con El Nacional es una demostración de cómo se persigue a los periodistas en el ejercicio de su profesión.