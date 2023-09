Dianne Feinstein falleció el jueves a los 90 años y dejó un escaño en el Senado estadounidense, que tiene una mayoría bastante estrecha de los demócratas, por lo que el gobernador de California, Gavin Newsom, está bajo bastante presión para nombrar a un reemplazo interino de la pionera en la política de Estados Unidos.

Newson había prometido que escogería a una afroestadounidense, e incluso se ha llegado a nombrar para el puesto a Oprah Winfrey.

Se ha mencionado que Newsom estaba considerando a la reina de la televisión, quien tiene la ventaja adicional de no tener aspiraciones políticas conocidas.

Sin embargo, Winfrey, de 69 años, ha arrojado agua fría públicamente sobre la idea de reemplazar a Feinstein.

En mayo, un portavoz afirmó que “ella no está considerando el puesto en caso de que quede vacante”, de acuerdo con Los Angeles Times.

Además, tendría que tomarse más de un año de descanso de sus muchas empresas lucrativas si hiciera esto.

Otros perfiles que podrían reemplazar a Feinstein son:

Barbara Lee

La representante Barbara Lee durante una manifestación, en Washington, el 14 de septiembre pasado.

La representante Barbara Lee es una progresista de California desde hace mucho tiempo que ya se había postulado para el escaño en 2024 cuando Feinstein planeaba retirarse.

Pero a principios de este mes Newsom prácticamente descartó a Lee, diciendo que no quería interferir con las primarias actuales. “Sería completamente injusto para los demócratas que han trabajado duro. Esas primarias están a sólo unos meses de distancia. No quiero inclinar la balanza de eso”, dijo Newsom a Meet The Press, de NBC.

Las primarias se llevarán a cabo en marzo, pero aún faltan unas semanas para la fecha límite de presentación, por lo que Newsom aceptará la palabra de su designada de que no se postulará para el puesto. Lee lo busca a largo plazo.

Shirley Weber

Shirley Weber fue la elegida por el gobernador Gavin Newsom para ocupar el puesto de Secretaria de Estado de California. Foto: AP

Shirley Weber, la secretaria de Estado de California, es otra política que podría tomar el escaño de Feinstein.

Weber, de 75 años, ya le debe su trabajo actual a Newsom, quien la nombró para reemplazar a Alex Padilla en 2020, quien a su vez reemplazó a la actual vicepresidenta Kamala Harris.

Karen Bass

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, a la derecha, acompañada por la jefa de bomberos de Los Ángeles, Kristin M. Crowley, colocando una corona de flores en la base de una sección de la torre sur del World Trade Center. Foto: AP

Otra opción sería Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles.

“Obviamente, pensaría que Bass, dada su vasta experiencia, sería buena, pero no estoy seguro de que ella quisiera hacerlo. Tiene un trabajo bastante bueno en este momento”, dijo el veterano estratega demócrata James Carville. "Karen no ocuparía ese escaño en el Senado hasta dentro de sólo un año", reportó el The New York Post.

Malia Cohen

La supervisora ​​Malia Cohen, en 2016. Foto: AP

La contralora estatal Malia Cohen también es otra opción de Newsom. Ha sido amiga del gobernador durante dos décadas y anteriormente se desempeñó como supervisora ​​del condado de San Francisco.

London Breed

London Breed, alcaldesa de San Francisco, firma una nota de recuerdo en honor de la senadora estadounidense Dianne Feinstein en el ayuntamiento de San Francisco, el 29 de septiembre de 2023. Foto: EFE

London Breed, alcaldesa de San Francisco, también puede ser una opción, pero es la opción menos popular.

Newsom dijo recientemente: “No quiero programar otro nombramiento y no creo que la gente de California quiera que programe otro nombramiento (...) He concertado muchas citas". Pero añadió: “es mi trabajo, es mi responsabilidad. Si tenemos que hacerlo, lo haremos”.

Lee también Dianne Feinstein: la senadora eterna que abrió caminos para las mujeres

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc