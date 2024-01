SEÚL, Corea del Sur.- Corea del Norte disparó varios misiles de crucero en aguas de su costa occidental, dijo este miércoles el ejército surcoreano, mientras un análisis de imágenes satelitales comerciales sugirió que derribó un enorme arco instalado en su capital que simbolizaba la reconciliación con Corea del Sur.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, describió la semana pasada el monumento de Pyongyang como una “monstruosidad” y pidió su retirada, al tiempo que declaró que su nación abandonaba el objetivo de una reunificación pacífica con el Sur y ordenó la reescritura de la Constitución para definir a Seúl como su adversario extranjero más hostil.

Las pruebas fueron las segundas conocidas que hace el país este año, luego de que el 14 de enero probó su primer misil balístico de rango intermedio con combustible sólido. Esto refleja sus esfuerzos para mejorar el catálogo de armas para alcanzar bases de Estados Unidos en Japón y Guam.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano dijo que su ejército, junto al estadounidense, estaba analizando los últimos lanzamientos. No confirmó de inmediato la cantidad exacta de misiles disparados ni los detalles específicos de vuelo.

“Nuestro ejército ha incrementado la vigilancia y está coordinándose estrechamente con Estados Unidos mientras monitorea nuevas señales y actividad de Corea del Norte”, explicó el Estado Mayor Conjunto en un comunicado.

Las tensiones en la península de Corea se han recrudecido en los últimos meses ya que Kim sigue acelerando el desarrollo de armas y emite amenazas provocadoras acerca de un conflicto nuclear con Estados Unidos y sus aliados asiáticos.

¿Kim Jong Un derribó el arco Arco de la Reunificación?

NK News, una web noticiosa centrada en Corea del Norte, reportó que el Monumento a las Tres Cartas para la Reunificación Nacional de Pyongyang, conocido popularmente como el Arco de la Reunificación, parecía haber desaparecido en las imágenes satelitales tomadas por Planet Labs el martes en la mañana, aunque no estuvo claro exactamente cuándo o cómo se derribó. The Associated Press no pudo confirmar el reporte de forma independiente de inmediato.

El arco era una estructura de 30 metros (alrededor de 100 pies) de alto instalada sobre una autovía que lleva a la ciudad de Kaesong, cerca de la frontera con el Sur.

En respuesta a las tensiones, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han estado ampliando sus ejercicios militares conjuntos, que Kim describe como ensayos de invasión, y han afinado sus estrategias de disuasión en torno a los activos estadounidenses con capacidad nuclear.

Corea del Norte dijo la semana pasada que llevó a cabo la prueba de un supuesto dron de ataque submarino con capacidad nuclear en respuesta a un ejercicio naval conjunto de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, mientras seguía culpando a sus rivales de las tensiones en la región.

Desde 2021, Pyongyang ha realizado varias pruebas de vuelo de lo que describe como misiles de crucero de largo alcance, que, según afirma, pueden recorrer hasta 2 mil kilómetros (1.242 millas) y tienen capacidad nuclear.

Los analistas sostienen que el Norte podría estar tratando de reducir el peso del Sur en el enfrentamiento nuclear regional y, en última instancia, podría forzar las negociaciones directas con Washington en un intento de consolidar su estatus nuclear.

