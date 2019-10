“No queremos la cabeza de Moreno”

San José.— “No queremos la cabeza de Lenín Moreno”, afirma Apawki Castro, vocero de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al aclarar que el movimiento de protesta antigubernamental que estalló el pasado 3 de octubre en el país sudamericano no persigue la dimisión o la salida del poder del mandatario.

“Pero exigimos que derogue el decreto” emitido el primero de este mes por Moreno, dijo, al referirse a la decisión de eliminar el subsidio estatal a los combustibles e incrementar el precio del diesel y de la gasolina extra, parte de un plan del gobierno de severos ajustes económicos que detonó las movilizaciones actuales.

Conaie se consolidó como una de las principales fuerzas del movimiento indígena, obrero, campesino y estudiantil que repudió la iniciativa presidencial, en lo que se ha convertido en una de las más graves crisis políticas y socioeconómicas de los últimos años de Ecuador.

Castro rechaza, en entrevista con EL UNIVERSAL, la versión de Moreno de que la protesta es impulsada por el expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 y luego se convirtió en enemigo de su sucesor.

Ambos fueron aliados en la gestión de Correa, a quien Castro acusó de actuar contra los indígenas en su administración.

Castro niega que, como alegó Moreno antier [el lunes] en un mensaje a la nación, la protesta sea un plan desestabilizador de golpe de Estado dirigido por Correa en asociación con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

¿Hay opción de diálogo para resolver la crisis?

—Sí tenemos voluntad de sentarnos a conversar, si [Moreno] primero deroga el decreto ejecutivo con las medidas económicas. De ahí podemos seguir hacia otros planteamientos que tenemos, pero ya hemos agotado todo durante dos años con este gobierno y no hemos tenido resultados concretos. Esa es nuestra preocupación.

El objetivo principal nuestro no es realmente irnos contra toda la situación que para al país y pedir la cabeza del primer mandatario. No queremos la cabeza de Lenín Moreno, sino pedir estas respuestas concretas y que [el presidente] deje de ser manipulado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Es la crisis resultado de décadas de discriminación indígena?

—Las cosas tienen que cambiar. En el país estamos aplicando lo que es un Estado Plurinacional [multiétnico]. El gobierno emitió [el jueves anterior] un Estado de excepción por las protestas.

En los territorios indígenas hicimos lo mismo y cualquier policía o militar que se acerque a esos territorios se le aplicará la justicia indígena, porque por derechos constitucionales y tratados internacionales tenemos la facultad que nos garantiza la autodeterminación como pueblos y nacionalidades indígenas.

¿Correa y Maduro gestaron las protestas como acusó Moreno?

—Hay una estrategia montada por el “correísmo” y el gobierno, que nos han querido deslegitimar por los desmanes. Los que nos atacaron durante 10 años [del gobierno de Correa] ahora pretenden ser voceros del pueblo ecuatoriano. Eso lo rechazamos rotundamente. No estamos recibiendo ningún apoyo del “correísmo” ni estamos para defender a quienes durante esos 10 años nos hicieron tanto daño al país.

¿Y ayuda de Maduro?

—No hemos recibido financiamiento ni apoyo de esos espacios. Estamos como pueblos organizados. La Conaie tiene su marco histórico que le posibilita seguir en esta línea de acción.

¿Cuál es el plan para hoy?

—Estamos en articulación para reunirnos en Quito con los otros sectores populares, como los frentes de estudiantes y de los trabajadores, y veremos cuál es la situación con el gobierno. Mientras no se derogue ese decreto no nos podremos sentar a conversar, bajo ninguna circunstancia, con el gobierno.

Debo recordar que la respuesta del gobierno ha sido la represión y es lo único que ha sabido hacer hasta este momento.

¿No hay marcha atrás en la demanda del movimiento?

—No. Nuestras organizaciones en todo el país nos han dicho que no podemos retroceder y si no conseguimos el objetivo no podemos regresar a las provincias.