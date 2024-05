¿No que no? Nikki Haley dice que votará por Trump en noviembre La ex embajadora ante la ONU cerró su propia candidatura del Partido Republicano hace dos meses, pero no apoyó inmediatamente al ex presidente, a quien criticó duramente durante las primarias

La candidata presidencial republicana y ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, expresó su voto a favor de Trump. Foto: AP