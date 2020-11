"No me merezco esto": joven transexual denuncia agresiones en su contra en España

Eva Vildosola Léo, pamplonesa transexual de 19 años, fue golpeada e insultada gravemente a las puertas de su casa de Barcelona por su condición sexual. La joven, con más de 121 mil seguidores en Instagram, denunció la agresión a través de su perfil; publicó una serie de fotografías en las que se veía su rostro golpeado y lleno de sangre.

Los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía de Delitos de Odio abrieron una investigación a raíz de la agresión e investigan el hecho, anunció la policía catalana en Twitter.



Investiguem conjuntament amb Fiscalia d'odi i discriminació una agressió trànsfoba a una noia ocorreguda ahir a la tarda a Barcelona https://t.co/CEoJ3zCXXi — Mossos (@mossos) November 21, 2020

"No había andado ni una manzana, me han empezado a gritar “¡puto travelo! ¡engendro!” y me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo", narra Eva.

"Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos, tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo".

"Llevo dos meses viviendo en Barcelona, vine aquí buscando paz, a disfrutarme a mí misma porque lo necesito, no a que me humillen, me agredan y me hagan sentir un monstruo. Explicadle vosotros a mi madre esto, decidle a vuestra familia que está a kilómetros que os han dado de hostias por ser transexuales. NO ME MEREZCO ESTO. Y desde aquí lo denuncio públicamente.

"Esto es lo que me ha pasado a mí, pero por desgracia le pasa a mucha gente trans y hubiese podido acabar peor, yo no hago daño a nadie, no tenéis derecho a hacer esto, NO MÁS TRANSFOBIA POR FAVOR, no quiero morir mañana", acaba Eva.

ABC España recuerda que Eva es hija de padres divorciados, donde "en casa de mamá bailaba, cantaba, me disfrazaba, jugaba con muñecas... En la casa de mi padre me rompían los juguetes, y me tenía que sentar en el sofá a ver el fútbol con el resto de hombres".

Años después, tras un intento de suicidio, "su madre le apoyó en todo", dice el medio.

