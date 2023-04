El peruano que se disfrazó como una alumna y se escondió en el baño de una escuela dice que no se arrepiente y que “no hice nada malo”.

Walter Solís Calero, de 42 años, fue liberado el sábado tras ser detenido de forma preventiva por haber ingresado disfrazado como una alumna al colegio Rosa de América, sólo para mujeres, en el distrito de El Tambo.

La Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Huancayo determinó su liberación, tras no hallar evidencias de delitos contra la libertad sexual: tocamientos, actos de connotación sexual o libidinosos (grado de tentativa), en agravio de las estudiantes.

Al mediodía del sábado vencía el plazo de detención de 48 horas, por lo que fue puesto en libertad. Al hombre se le había incautado un celular donde se encontraron fotos de él, vestido de alumna, en otros colegios en Huancayo.

Disfrazado de colegiala se escondió en el baño

El hombre fue confundido con una alumna y se escondió en el baño del colegio Rosa de América, donde horas después fue descubierto y detenido.

Ronald Vilchez, director del colegio, afirmó que en el celular había fotos con “uniformes de otras instituciones educativas. El señor aduce que le gusta tomarse fotografías. Estuvo aprovechándose de la situación con el uniforme de una menor, con zapatos escolares, con la casaca, sombrero y mascarilla ha aprovechado para ingresar a la institución educativa”.

Sin embargo, abordado por el medio local Huancayork Times, Solís sostuvo que “solo quería tomar una foto” en el interior del colegio. Según él, esta es la primera vez que se disfraza de mujer, pese a las fotos halladas en su celular y a que otras personas aseguran que también intentó ingresar a más escuelas, vestido como una alumna.

El sujeto alegó que en TikTok solo sacó un video y que no se arrepiente “porque no he hecho nada malo”.

En su vivienda se encontró otro uniforme escolar, y la prueba sicológica que se le realizó reveló que el sujeto presenta el comportamiento de un adolescente de 13 a 15 años, pero como tomarse fotos vestido de mujer, o haber sido encontrado disfrazado de una en la escuela no es un delito, el hombre quedó en libertad.

Padres de familia expresaron su rechazo a la liberación de Solís, expresando su temor de que vuelva a ingresar a un colegio y lastime a las estudiantes.

