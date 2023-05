No hay "plan b" si no se logra acuerdo sobre la deuda: Departamento del Tesoro de EU "Invocar la enmienda 14 para subir el techo de deuda como forma de esquivar las negociaciones no es una opción", zanjó el subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo

El "número dos" de la cartera de Tesoro descartó la posibilidad de que el presidente Biden invoque la enmienda 14 de la Constitución para desbloquear el estancamiento de las conversaciones. Foto: Pixabay