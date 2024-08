Washington.— Pese a que la vida de los venezolanos fue muy mala en la última década, podría haber sido peor. A pesar de todo el sufrimiento, la represión de los disidentes políticos, el éxodo de una cuarta parte de la población y otros actos horrendos seguía siendo un país donde —a diferencia de Cuba y Nicaragua— la libertad de expresión política no estaba completamente restringida, y se mantenían algunos vestigios de democracia, aparentemente porque a Nicolás Maduro y sus seguidores les importaba, al menos en cierta medida, la opinión global y mantener vínculos económicos con sus vecinos y otras democracias occidentales.

Este deseo, esta reticencia a ir “a lo Ortega” al estilo del dictador de Nicaragua, parece haber llevado a Maduro a un error de cálculo del que ahora seguramente se arrepiente: permitir que la elección presidencial del domingo se llevara a cabo como lo hizo. Aunque la votación nunca iba a ser libre ni justa, Maduro, bajo presión de Estados Unidos pero también de sus antiguos aliados de izquierda en Brasil y Colombia, permitió la participación de Edmundo González, un candidato alineado con la popular figura de la oposición María Corina Machado. Maduro subestimó enormemente la habilidad política de Machado, mientras que su prohibición de observadores electorales europeos y de otros observadores creíbles no fue suficiente para enceguecer al mundo, ni a su propio pueblo, ante el evidente fraude electoral que su gobierno anunció la noche del domingo.

A medida que avanzaba el lunes, quedó claro que Maduro estaba dispuesto a dar el siguiente paso, y convertirse en un régimen completamente deshonesto y aislado al estilo de Nicaragua si era necesario para mantener el poder. El régimen nombró a Machado como sospechosa de supuesto sabotaje electoral, un posible preludio para arrestarla a ella y a otras figuras de la oposición. Después de que varios países latinoamericanos pidieran a Maduro que respetara la voluntad popular, Maduro reaccionó expulsando a todos sus diplomáticos de Caracas, un paso extremo que ni siquiera los cubanos han dudado en tomar a lo largo de los años. Suspendió muchos de los pocos vuelos internacionales restantes a su país. Y mientras miles de venezolanos se volcaban a las calles el lunes por la noche y el martes para exigir que se respetara su voto, derribando varias estatuas del fallecido Hugo Chávez, había temores de una represión aún más violenta que las rondas anteriores de represión en la década de 2010 que dejaron cientos de muertos.

Al tratar de entender el comportamiento de Maduro y anticipar lo que podría suceder a continuación, vuelvo a dos suposiciones clave. La primera es que lo que más temen Maduro y sus aliados no es perder el poder per se, sino pasar el resto de sus vidas en una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos. Con numerosos funcionarios, incluido Maduro, enfrentando acusaciones en los tribunales estadounidenses por cargos de tráfico de drogas y con suficiente corrupción documentada y abusos de derechos humanos para mantener a La Haya ocupada durante una década, Maduro y sus seguidores en el ejército venezolano nunca iban a dejar el cargo sin algún tipo de acuerdo amplio de inmunidad y/o justicia transicional. La segunda suposición es que el modelo del chavismo siempre ha sido Cuba, donde las autoridades han “logrado” mantenerse en el poder reprimiendo la disidencia, ignorando la economía cuando es necesario y exportando descontentos durante 65 años y contando. Mirando a largo plazo, desde la perspectiva de La Habana, esto es sólo otra tormenta que pasará.

Es posible que estas suposiciones sean incorrectas: la estructura de poder de Venezuela puede ser más débil, estar más dividida y ansiosa por un cambio de lo que apreciamos, creyendo que su creciente falta de legitimidad en casa y en el extranjero es insostenible. Maduro puede estar adoptando una postura dura ahora en anticipación de una eventual negociación. Pero si Maduro realmente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder, cualquier camino que quede hacia una transición democrática será tanto estrecho como extremadamente peligroso en los días venideros.

La presión internacional, particularmente de Brasil y Colombia, será necesaria, pero insuficiente. En esta etapa, el régimen de Maduro está consciente que el mundo sabe que mintió sobre los resultados del domingo, y simplemente no le importa. La amenaza de Washington o de las naciones europeas de más sanciones, o de reconocer a González como el líder legítimo de Venezuela, tampoco parece probable que mueva la aguja; ya hemos pasado por eso, con poco efecto positivo y mucho daño colateral. Críticamente, Maduro recibió un apoyo instantáneo el lunes de los gobiernos de China, Rusia e Irán, lo que puede proporcionarle suficiente apoyo económico y diplomático para soportar cualquier tormenta que se avecine (pero puede llevar a los demócratas de América Latina a hacer preguntas renovadas sobre los verdaderos intereses y el impacto de esos países en la región).

El enfoque, entonces, se vuelve hacia las dinámicas dentro de la propia Venezuela, muchas de ellas desconocidas: ¿Qué tan dispuestos estarán los venezolanos comunes y corrientes a arriesgarse a sufrir lesiones o muerte para intentar sacar a Maduro del poder? ¿Podrán Machado y González mantener a sus seguidores, muchos de los cuales están comprensiblemente desilusionados por numerosos ciclos de esperanza y represión durante muchos años, comprometidos con el tiempo? ¿Podrán hacerlo al mismo tiempo que mantienen abiertos los canales con elementos dentro del aparato estatal para negociar algún tipo de transición? ¿Comenzarán las fuerzas de seguridad, que hasta ahora parecen unidas y capaces de suprimir cualquier disidencia en sus filas y en la sociedad en general, a fracturarse si la demostración de resistencia popular es lo suficientemente masiva? ¿Qué tan dispuestos estarán los soldados rasos a derramar la sangre de sus compatriotas?

Estas son las preguntas que los disidentes en Nicaragua, Cuba, China, Rusia, Rumania, Libia y otros lugares han enfrentado a lo largo de los años. Los resultados han sido en su mayoría sombríos, señalando una vez más ese viejo adagio: Una vez que los dictadores toman el poder, es casi imposible quitárselos. Casi.

*Publicado originalmente en Americas Quarterly. El autor es su editor general y vicepresidente de la Americas Society and Council of the Americas