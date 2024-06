El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue declarado persona no grata por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto aprobado este jueves fue presentado por Claudio Romero y Emmanuel Ferrario, de la coalición local Vamos Juntos, a raíz de “la diáspora venezolana en Argentina”. “No vamos a tolerar dictadores”, advirtió Romero. El kirchnerismo votó en contra y la izquierda se abstuvo.

En la sesión ordinaria del jueves, donde también se aprobó el proyecto de ley oficialista de Reiterancia, la mayoría del cuerpo parlamentario local votó a favor de declarar a Maduro persona no grata en la Ciudad, un presidente que tiene numerosas denuncias y llamados de atención internacionales por violaciones a los derechos humanos en el país.

Los fundamentos del proyecto recaen en “las graves violaciones a los derechos humanos contra los ciudadanos venezolanos en su país”. “En la Ciudad de Buenos Aires no vamos a tolerar dictadores, gente que venga a vulnerar los derechos humanos, gente que haga atrocidades en su país en nombre de una revolución que no existe, gente que use la tortura como un método de gobierno”, expresó Romero.

La resolución contó con el voto a favor de la mayoría de los miembros de la Cámara. Por otro lado, el Frente de Izquierda (FIT) se abstuvo y los legisladores de Unión por la Patria (UP) votaron en contra.

Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), celebró la medida: “Con esta resolución, la ciudad de Buenos Aires reafirma sus principios en defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos y hace valer esa promesa de ‘nunca más’ dictaduras, no solo en Argentina, sino en toda nuestra región latinoamericana”.

Este jueves la @LegisCABA declaró "persona no grata" al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Agradecemos a los legisladores que, como siempre, han escuchado a los miles de venezolanos en la Argentina, quienes son el testimonio más fiel de lo que significa la barbarie chavista.… pic.twitter.com/vuBxbzeylN — Elisa Trotta (@EliTrotta) June 13, 2024

“Agradecemos a los legisladores que, como siempre, han escuchado a los miles de venezolanos en la Argentina, quienes son el testimonio más fiel de lo que significa la barbarie chavista. A los dictadores se les debe condenar, siempre. Sin dobles varas ni medias tintas. A todos: los de antes y los de ahora”, publicó Trotta en su cuenta de X.

En enero del año pasado, los bloques Vamos Juntos y La Libertad Avanza presentaron el proyecto ante la posibilidad de que el mandatario venezolano venga al país en el marco de la VII Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de La Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac). Sin embargo, al final, no se concretó su asistencia.

“Declárese personas no gratas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Miguel Díaz- Canel, dictadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba respectivamente, en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se realizará en nuestra Ciudad el 24 de enero del corriente”, decía el proyecto de declaración.

LOS DICTADORES NO SON RECIBIDOS.

Invitar a quienes atropellan los DDHH es faltar al compromiso con la democracia. Desde el Interbloque de @vamosjuntos presentamos un proyecto de declaración en @legiscaba para rechazar la visita de los dictadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba. pic.twitter.com/Ekp4Iuqf8Y — Emma Ferrario (@emmaferrario) January 20, 2023

“El silencio ensordecedor del oficialismo frente al centenar de denuncias y relatos de víctimas secuestradas, perseguidas, exiliadas y torturadas por estos dictadores nos genera extrema preocupación ya que nuestro espacio acompaña a los pueblos sometidos y lucha por el fortalecimiento de las democracias del mundo y la región”, apuntaron desde Juntos por el Cambio al gobierno del expresidente Alberto Fernández.

