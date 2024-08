El neumático de un Boeing 757 explotó en un avión de Delta Air Lines y mató a dos trabajadores de manera instantánea en el aeropuerto internacional de Atlanta.

Las autoridades informaron que el incidente fue después de las 5 de la mañana en un hangar de mantenimiento cerca de la terminal internacional del aeropuerto. El avión, un Boeing 757-232, de 31 años de antigüedad, había permanecido en tierra desde que completó un vuelo desde Las Vegas el domingo por la noche.

Selta confirmó las muertes en un comunicado y agregó que un tercer trabajador resultó herido en la explosión. Fuentes dijeron a WSB-TV que el trabajador sobreviviente resultó gravemente herido.

Lee también Boeing suspende pruebas de modelo 777X tras detectar una falla

“La familia Delta está desconsolada por la pérdida de dos miembros del equipo y la lesión de otro tras un incidente ocurrido esta mañana”, indicó la aerolínea en un comunicado. “Hemos brindado todo nuestro apoyo a los familiares y colegas durante este momento increíblemente difícil”.

No se habían dado a conocer detalles sobre la causa de la explosión y el incidente no parece haber afectado a las salidas y llegadas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, que es el principal centro de operaciones de Delta y el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros del mundo, indicó el The Daily Beast.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/mcc