Bogotá.— “El día que saquen a Maduro del gobierno, volveré a mi país”, dice Héctor Torres, uno de los cerca de 3 millones de venezolanos que viven en Colombia tras abandonar su país natal producto de la situación económica, la falta de oportunidades y la necesidad de encontrar el sustento suficiente para mantener a sus familias.

Se calcula que unos 8 millones de venezolanos viven fuera de su país, de los cuales, 5 millones son mayores de edad, con derecho a participar en las elecciones de este domingo que definirán si el presidente Nicolás Maduro se queda otros seis años en el poder —que se sumarían a los 11 que ya lleva al frente— o, como indican las encuestas, la oposición, encabezada por Edmundo González, logra la victoria y Venezuela da un viraje de 180 grados. Las encuestas le dan a Gonzáles 59% de intención de voto, contra 33% para el mandatario.

Sin embargo, de los 5 millones, sólo 69 mil 211 están habilitados para sufragar, apenas 0.8% del total y menos incluso que en anteriores venezolanas, cuando pudieron sufragar 110 mil.

Muchos de los que residen en el extranjero desistieron de inscribirse por las múltiples trabas gubernamentales y por los elevados precios para sacar el pasaporte u otros documentos que, les dijeron, eran necesarios para poder votar fuera de su país. “Llevo 15 años viviendo en Bogotá y nunca he podido votar en las elecciones de mi país, siempre hay una excusa”, dice Deyanira Arámbulo, una mujer venezolana que tampoco pudo inscribirse.

Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, hasta mayo de 2024, 2.85 millones de venezolanos vivían en Colombia, convirtiéndolo en el país que más ciudadanos de esa nacionalidad ha acogido.

Los requisitos para poder votar desde Colombia eran cumplir la mayoría de edad, tener un documento de residencia emitido por el país donde viven con una validez de mínimo tres años y presentar la cédula venezolana vigente o vencida además del pasaporte. No obstante, se han conocido numerosas quejas de ciudadanos que presentaron su documentación y aun así no obtuvieron una respuesta favorable.

“Hice todo el proceso para inscribirme a votar más de una vez y me rechazaron la solicitud porque, según ellos, había inconsistencia de datos y no demostraba que mi residencia en Colombia era legal”, afirma Miguel Casanova Velasco, de 24 años nacido en San Cristóbal y quien tiene nacionalidad colombiana y lleva viviendo 10 años en Bogotá.

Jeremías Estupiñán también es venezolano y vive en Colombia, pero tampoco podrá votar. “Desafortunadamente no logré inscribirme porque no tenía mis papeles al día”, explicó. Él, al igual que muchos, afirma que no regresará a su país hasta que vea un cambio de gobierno.

En Colombia, sólo pudieron registrarse 7 mil 12 venezolanos —0.24% del total—. Ellos podrán votar en los puntos ubicados en Bogotá (ocho mesas), Barranquilla (una mesa), Cúcuta (tres mesas), Medellín (una mesa) y Riohacha (una mesa). La capital es la ciudad con más inscritos: 4 mil 367 venezolanos podrán votar en un único punto, el Colegio Técnico Palermo, ubicado en Teusaquillo. Los requerimientos para inscribirse son sólo uno de los motivos por los cuales algunos venezolanos residentes en Colombia no votarán. La desconfianza en la legitimidad de las elecciones presidenciales y el desconocimiento de las fechas para registrarse como votantes son otras de las causas que manifiestan.

“Ese gobierno siempre hace sus trampas. De otra forma, no ganarían”, comenta Paulo Rodríguez, venezolano de 31 años, residente en Bogotá. “Daría mi vida por poder votar por Edmundo González”, agrega María Josefa Visbal, una de las venezolanas que preguntó esta semana si podía votar el próximo 28 de julio en el consulado. “Tenemos la esperanza de que haya un cambio, pero viendo el historial que tiene ese gobierno lo veo difícil”, comenta Alberto Pianeta, quien tomó la decisión de no inscribirse para votar al considerar que no “hay suficientes garantías electorales”.

Apoyo a la oposición en España

España es el país europeo que más migrantes venezolanos acoge, incluyendo muchos líderes opositores que abandonaron Venezuela en los últimos años, como Leopoldo López. Estos opositores han trabajado en favor de la candidatura de González. Sin embargo, temen que Maduro no acepte los resultados o los manipule, por lo que han pedido a los gobiernos europeos que tomen medidas para evitar el fraude.

Parlamentarios de países europeos y latinoamericanos viajarán a Venezuela para estar presentes en las elecciones presidenciales. Con información de EFE