Casi la mitad de los demócratas quieren a alguien distinto al presidente estadounidense Joe Biden al frente de la candidatura de su partido para 2024. La primera opción que tienen para sustituirlo es la exprimera dama Michelle Obama, revela una encuesta de Rasmussen Reports.

Alrededor del 48% de los votantes demócratas encuestados dijeron que aprueban que el partido "encuentre otro candidato para sustituir a Joe Biden antes de las elecciones de noviembre", frente al 38% que lo desaprueba, según la encuesta. Sin embargo, sólo 33% de los demócratas cree que es probable que se produzca una reorganización de las urnas.

De acuerdo con Rasmussen, hay poco consenso entre votantes demócratas sobre quién debería sustituir a Biden, de 81 años, en la papeleta electoral este otoño en caso de que no se presente a la reelección. La edad del mandatario se ha convertido en el principal factor en contra del mandatario, con una mayoría de votantes, tanto republicanos como demócratas, que consideran que es demasiado viejo para buscar la reelección.

Pese a la indecisión, Michelle Obama, de 60 años, encabeza las opciones, recibiendo 20% de apoyo, en una lista que incluía a la vicepresidenta Kamala Harris, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el gobernador de California Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, "ninguna de las anteriores" y "no estoy seguro". Algunos mostraron su entusiasmo por ver una reedición de Clinton-Trump. Los dos contendieron en 2016 y Trump fue el ganador sorpresa, luego de que todas las encuestas la mostraran a ella con ventaja.

Michelle Obama ha dicho varias veces que no está en su interés buscar un cargo político, y en diversas entrevistas ha señalado los retos y lo difícil que fue mantener su matrimonio estable durante los ocho años de presidencia de Barack Obama. Pese a que son considerados una de las parejas más estables del mundo político, Michelle ha dicho que hubo años en los que "casi no podía soportarlo". Por ello, la posibilidad de que ella lanzara su candidatura parece casi nula.

Durante una entrevista con Oprah Winfrey en 2013, Michelle dijo: "Nunca he expresado ningún interés por la política. Jamás. Es decir, acepté apoyar a mi marido. Él quería hacerlo, y lo hacía muy bien. Pero en ningún momento he dicho: 'Creo que quiero presentarme'. Jamás. Así que me pregunto: ¿Lo que quiero ser tiene algo que ver con eso [la política]?".

Sin embargo, no son sólo los demócratas los que tienen a Michelle Obama en mente. En la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC9), realizada el fin de semana, cuestionados sobre su parecer respecto a la candidatura de Biden, los participantes señalaron que dudan que el mandatario termine siendo el candidato demócrata.

En una encuesta realizada por McLaughlin & Associates a mil 478 encuestados, alrededor del 47% -casi la mitad de los encuestados- dijeron que prevén que Michelle Obama ocupe su lugar. Otros nombres considerados probables sustitutos fueron el gobernador Newsom (32%), la vicepresidenta Harris (6%) y el candidato presidencial demócrata convertido en independiente Robert F. Kennedy Jr. (2%).

Biden defiende que su edad, lejos de ser un problema, es un activo, y que es la persona más preparada para competir con Donald Trump, su más probable rival en los comicios.

