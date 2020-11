Nueva Zelanda es el mejor país para estar durante la pandemia de coronavirus y el peor es… México, de acuerdo con un análisis que hizo Bloomberg.

La agencia internacional de noticias hizo un cruce de cifras para verificar en qué países se ha manejado el virus de manera más eficaz, con menor perturbación para la sociedad y los negocios.

Nueva Zelanda es la nación que lo ha hecho mejor, con una calificación de adaptación de 85.4. Tiene 2 casos mensuales por cada 100 mil habitantes; 0% de tasa de mortalidad mensual; cinco muertes por cada millón de personas; una tasa de positividad de 0%, aunque su acceso a vacunas está evaluado en 2, de un total de 5.

En segundo lugar se ubica Japón, con una calificación de adaptación de 85; 29 casos mensuales por cada 100 mil habitantes; 0.6% de tasa de mortalidad mensual; 15 muertes por cada millón; una tasa de positividad de 8.1%, y cuatro en acceso a vacunas contra el Covid-19.

En tercer lugar está Taiwán, con 82.9 de calificación de adaptación; cero casos mensuales por cada 100 mil habitantes, 0% de tasa de mortalidad mensual; cero muertes por cada millón de habitantes; 1.2% de tasa de positividad, pero cero acceso a vacunas.

Lee más: ¿Cómo logró Nueva Zelanda eliminar el Covid-19 y qué papel jugó Jacinda Ardern?

China, en el lugar número ocho, tiene 80.6 de calificación de adaptación; cero casos mensuales por cada 100 mil habitantes; 0% de tasa de mortalidad mensual; 3 muertes por cada millón de habitantes; 0.1% de tasa de positividad y 5 en acceso a vacunas.

Los últimos lugares de una lista de 53 los ocupan Perú, Argentina y México.

México tiene 37.6 de calificación de adaptación; 113 casos mensuales por cada 100 mil habitantes; 8.6% de tasa mortalidad mensual; 782 muertes por cada millón de habitantes 62.3% de tasa de positividad y 3 en acceso a vacunas.

Perú, en el lugar 51, tiene 41.6 de calificación de adaptación; 207 casos mensuales por cada 100 mil habitantes; 2.3% de tasa de mortalidad mensual; mil 78 muertes por cada millón de habitantes y dos en acceso a vacunas; no hay datos disponibles en cuanto a tasa de positividad.

En el caso de Argentina, tiene 41.1 de calificación de adaptación; 666 casos por cada 100 mil habitantes; 2.9% de tasa de mortalidad mensual; 819 muertes por cada millón de habitantes y 2 en acceso a vacunas; tampoco hay información sobre la tasa de positividad.

Estados Unidos, que en términos de casos y decesos concretos es el país más afectado por la pandemia, está en el lugar 18, con 66.5 de calificación de adaptación; mil 129 casos mensuales por cada 100 mil habitantes; 0.9% de tasa de mortalidad mensual; 776 muertes por cada millón de habitantes; 14% de positividad y 5 en acceso a vacunas.

Lee más: ¿Qué lecciones está dejando la segunda ola de covid-19 en Europa?

Bloomberg explica que para la calificación de adaptación se tomaron en cuenta 10 indicadores: del crecimiento de casos del virus a la tasa de mortalidad total; la capacidad de testeo y los acuerdos para el suministro de vacunas. También se consideró la capacidad del sistema de atención médica, el impacto en la economía de las restricciones impuestas como confinamientos y la libertad de movimiento de los ciudadanos.

Bloomberg destaca que Nueva Zelanda es el país que enfrentó mejor la pandemia, de una forma más decisiva y rápida, decretando incluso confinamiento antes de que ocurriera alguna muerte por Covid-19.

La agencia explica que una parte del éxito de los países para contener el virus tiene que ver con la confianza que tengan los ciudadanos en el gobierno y el nivel de cumplimiento de las medidas; también importa, señala, la inversión en la infraestructura de salud pública.

En el caso de Estados Unidos, Bloomberg explica que si bien la respuesta de la administración de Donald Trump ha sido totalmente ineficaz, con falta de coordinación, de testeo, lo que la coloca en el lugar 18 es su apuesta por tratamientos y vacunas, con la Operación Warp Speed.

Sobre México, Bloomberg indica que, al igual que Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado repetidamente la amenaza del coronavirus, algo que también sucede en Brasil.

Lee más: Vacunas contra coronavirus: fortalezas y debilidades de las 9 candidatas más adelantadas

Cynthia Arnson, directora del Programa para Latinoamérica del Wilson Center, advierte que este tipo de liderazgo, junto con la falta de redes de seguridad social y de sistemas de salud pública fuertes ha empeorado la crisis.

Bloomberg recuerda que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la mayoría de países de Latinoamérica no podrán regresar a los niveles de crecimiento que tenían antes de la pandemia sino hasta 2023 y que el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025.

lsm/acmr